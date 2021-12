Apple cherche un talent pour le logiciel de son casque AR/VR

C'est l'une des rumeurs qui fait le buzz depuis plus d'un an, Apple nous prépare un casque AR/VR avec des fonctionnalités et caractéristiques inédites. Une aubaine pour les développeurs qui vont pouvoir se lancer dans un nouveau business et atteindre un large public.

Apple cherche un petit génie du logiciel

Si Apple semble déjà bien avancé au niveau du matériel, le géant californien aurait encore beaucoup de travail du côté de la partie logicielle de son futur casque AR/VR. En effet, une offre d'emploi a été publiée sur le site jobs.apple.com et partagée sur le réseau social Twitter par Hayden Lee, le manager du logiciel sur ce projet.

Sur son site internet, la firme de Cupertino explique :

Le groupe de développement technologique d'Apple est à la recherche d'un ingénieur logiciel pour aider à concevoir et à mettre en œuvre des cadres de mise en réseau et des API pour nos plates-formes informatiques interactives de nouvelle génération. Cet ingénieur améliorera les capacités et les performances des systèmes AR/VR grâce au développement de systèmes distribués et à un large éventail d'applications, y compris l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur et le traitement multimédia. En tant que membre de notre organisation créative, vous aurez une occasion exceptionnellement enrichissante de créer des produits futurs qui raviront et inspireront des millions de personnes chaque jour.

Pour la première fois (en dehors des dépôts de brevets), Apple mentionne des systèmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle et mentionne même de "futurs produits" qui seront accessibles à des millions de personnes à travers le monde.

Difficile de dire maintenant que les rumeurs nous font rêver et qu'il n'y a rien derrière !

Dans l'offre d'emploi, Apple exprime le besoin de plusieurs qualifications pour réussir l'entretien d'embauche. Le géant californien recherche quelqu'un avec :

Des antécédents en développement d'API et de cadres

Une expérience dans la création d'applications ou de cadres multi-utilisateurs en temps réel

Une connaissance de l'architecture de réseau peer-to-peer, la sécurité et les protocoles utilisés pour les communications en temps réel

De solides compétences en programmation orientée objet dans au moins un langage comme Objective-C, C++, Java ou Swift

De solides compétences en communication, en collaboration et en social

Une expertise éprouvée dans la construction et l'expédition de logiciels de haute qualité

Une autonomie et capable de résoudre des problèmes tout seul

Apple ajoute également des exigences supplémentaires, il est nécessaire que cette personne ait un intérêt et une passion pour les technologies AR/VR, une expérience dans le développement iOS (non indispensable) et une expérience en graphisme 3D en temps réel ou mathématiques 3D (non indispensable).

Une confirmation que le projet est bien en cours

Une fois de plus, nous avons la confirmation que le projet d'un casque AR/VR est bien une réalité et pourrait bientôt voir le jour.

Ce matin, un rapport de Ming-Chi Kuo a expliqué qu'Apple travaille déjà sur une deuxième génération de son futur casque. L'analyste a expliqué que le premier modèle devrait être commercialisé en 2022 et la succession dès 2024.



On peut s'attendre à un univers similaire à iOS, iPadOS, tvOS et watchOS, c'est-à-dire un logiciel qui permettrait d'accéder à un App Store où on pourrait télécharger des applications.

Le potentiel est gigantesque puisque les développeurs pourront proposer des jeux en réalité virtuelle et des applications de productivité en réalité augmentée. Autant dire que ça doit en faire rêver plus d'un...