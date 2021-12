Apple serait déjà au travail sur la seconde génération de son casque AR/VR

Dans sa traditionnelle méthode de communication de la lettre aux investisseurs, Kuo a annoncé qu'Apple était déjà en pleine réflexion sur la seconde génération de son casque de réalité virtuelle/augmentée alors même que le premier n'est toujours pas officialisé.

Le premier modèle en 2022 et le second en 2024 ?

Même s'il y a fort à parier pour que le premier casque AR/VR d'Apple soit à un prix qui n'est pas accessible pour tout le monde, cela reste un produit que nous attendons tous avec impatience tant nous savons que c'est une technologie fascinante et qu'avec la qualité de travail d'Apple, cela peut donner des merveilles.

Cependant, c'est un produit qui se fait désirer malgré les nombreuses rumeurs qui annoncent qu'il pourrait sortir d'ici quelque temps. Force est de constater qu'il n'en est rien pour le moment. Mais cela n'empêche pas notre cher Ming-Chi Kuo d'affoler la foule avec une toute première note aux investisseurs qui évoque la seconde génération de ce casque AR/VR de la pomme.



Selon lui et ses informations exclusives, la première génération devrait arriver en 2022 tandis que la seconde serait prévue pour 2024. Il explique que la marque aurait déjà trouvé un moyen de rendre le casque plus puissant, plus léger et équipé d'un nouveau système de batterie sûrement pour une autonomie accrue.

Apple a commencé à planifier le casque AR/VR de deuxième génération, et le calendrier d'expédition sera probablement en 2024. Les améliorations pour la deuxième génération incluent le poids plus léger, la conception du facteur de forme, le système de batterie et le processeur par rapport au premier modèle, qui sera produit en série à la fin du 4T22.

Pour terminer, Kuo est revenu sur la première génération du casque qui devrait peser entre 300 et 400 grammes, soit à peine deux fois le poids d'un iPhone 13 Pro. Une légèreté qui serait donc encore plus prononcée sur la deuxième génération même si celui-ci devrait déjà être agréable à porter.



Enfin, il nous informe que le casque pourra basculer en un claquement de doigts du mode AR au mode VR et vice-versa. Sur ce point-là, on fait confiance à Apple et son savoir-faire dans la fluidité des animations. Il termine en annonçant que l'objectif de cet objet est de remplacer l'iPhone d'ici 10 ans, mais bon c'est une toute autre histoire...