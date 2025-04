On en sait plus sur la crise interne d'Apple qui a mené au fiasco de Siri

Alors que les utilisateurs s'impatientent face aux promesses d'Apple Intelligence, un rapport détaillé du média The Information vient lever le voile sur les coulisses chaotiques du développement de la nouvelle version de Siri. Entre indécisions stratégiques, conflits internes et problèmes de leadership, la refonte de l'assistant vocal d'Apple semble avoir été marquée par une succession d'erreurs qui expliquent son retard sur la concurrence.

Une équipe AI en pleine tourmente

Le développement d'Apple Intelligence et la refonte de Siri ont été marqués par de nombreux revirements stratégiques. Initialement, Apple envisageait de développer deux modèles de langage distincts, surnommés en interne "Mini Mouse" et "Mighty Mouse", fonctionnant respectivement sur l'appareil et dans le cloud. Cette approche a ensuite été abandonnée au profit d'un modèle unique hébergé dans le cloud, avant que d'autres changements de direction ne soient opérés.

Ces hésitations constantes ont généré une frustration grandissante chez les ingénieurs, conduisant plusieurs d'entre eux à quitter l'entreprise. La situation était si préoccupante que la division IA/ML d'Apple a été surnommée "AIMLess" (jeu de mots signifiant "sans but") par ses propres employés, tandis que le projet Siri était qualifié de "patate chaude" continuellement passée d'une équipe à l'autre sans améliorations significatives.

Plus inquiétant encore, selon The Information, la démonstration impressionnante d'Apple Intelligence lors de la WWDC 2024 — où Siri accédait aux emails d'un utilisateur pour obtenir des données de vol en temps réel et fournir des rappels basés sur les messages — était largement fictive. Les membres de l'équipe Siri auraient été surpris par cette démonstration, n'ayant jamais vu de versions fonctionnelles de ces fonctionnalités. Le seul élément nouveau réellement implémenté sur les appareils de test était le ruban coloré pulsant autour de l'écran.

Le leadership au cœur du problème

Selon plus d'une demi-douzaine d'anciens employés cités dans le rapport, les difficultés d'Apple en matière d'IA ne sont pas uniquement liées à sa position stricte sur la confidentialité, mais également à un leadership défaillant. John Giannandrea, ancien responsable de l'IA chez Apple, semblait convaincu de pouvoir améliorer Siri avec de meilleures données d'entraînement et une meilleure extraction d'informations du web pour répondre aux questions générales.

Robby Walker, l'ancien responsable de Siri, est particulièrement critiqué pour son manque d'ambition et sa réticence à prendre des risques. Il se concentrait sur des "petites victoires", comme la réduction des temps de réponse de Siri ou la suppression du mot "Hey" de la commande "Hey Siri", un projet qui a pris plus de deux ans. Walker aurait également rejeté une initiative visant à doter Siri d'une plus grande sensibilité émotionnelle grâce aux LLM, qui aurait permis à l'assistant de détecter et de répondre de manière appropriée aux utilisateurs en détresse.

L'espoir avec Craig Federighi

Suite à la récente réorganisation interne, de nombreux employés d'Apple semblent désormais plus optimistes concernant l'avenir de Siri sous la direction de Craig Federighi et Mike Rockwell. Ces deux dirigeants sont perçus en interne comme des leaders capables de concrétiser leurs projets et possédant de solides antécédents en matière de livraison de produits.

Craig Federighi présentant Apple Intelligence à la WWDC 2024

L'équipe logicielle de Federighi a apparemment développé sa propre division IA — "Intelligent Systems" — considérée comme responsable de nombreuses fonctionnalités d'Apple Intelligence qui ont été livrées jusqu'à présent. Plus significatif encore, Federighi aurait déjà opéré un changement majeur dans la politique d'IA pour le développement de Siri : contrairement aux directives précédentes qui imposaient aux ingénieurs d'utiliser uniquement les modèles internes d'Apple, il a désormais donné son feu vert à l'utilisation de modèles open source tiers.

Cette décision marque un tournant important pour Apple, traditionnellement réticente à intégrer des technologies externes. Selon une source citée par The Information, Federighi a demandé aux ingénieurs de Siri de "faire tout ce qu'il faut pour créer les meilleures fonctionnalités d'IA", même si cela implique d'utiliser des modèles d'autres entreprises plutôt que ceux développés en interne par Apple. Une démarche pragmatique qui pourrait finalement permettre à Siri de rattraper son retard technologique face à des concurrents comme ChatGPT ou Google Assistant. Craig Federighi pourrait bien sauver l'IA d'Apple. En tout cas, il fait tout pour.



Source