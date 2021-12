Un rendu de l'iPad Pro 2022 en noir et blanc

iPad

Medhi Naitmazi

Timidement, nous nous rapprochons de la prochaine version de l'iPad Pro. En 2022, Apple devrait mettre à niveau sa tablette professionnelle avec quelques ajustements mineurs. Si une nouvelle puce M1 Pro pourrait faire son apparition, les changements extérieurs seraient plus visibles du côté de la caméra et du revêtement utilisé au dos. Pour mieux s'en rendre compte, nous avons déniché les rendus d'un certain Aaple_lab sur Twitter.

Voilà à quoi devrait ressembler l'iPad Pro 2022

Alors qu'Apple pousse son haut de gamme vers toujours plus de polyvalence avec l'ajout ces dernières années d'un écran 120 Hz, le Face ID, d'un double appareil photo, d'un scanner Lidar ou encore d'un Magic Keyboard, il reste encore quelques améliorations possibles. On pense par exemple à la recharge par induction, ou bien la recharge inversée pour "donner du jus" à un iPhone, une Apple Watch ou des AirPods. Les rumeurs actuelles suggèrent que ce serait la grande nouveauté de la prochaine version, chose qui ne sera possible qu'en intégrant un dos en verre, comme sur les iPhone.



Outre ce changement, certaines sources font état d'un logo en mode paysage, une manière pour le constructeur constructeur de tout simplement uniformiser l'ensemble de sa gamme, surtout que l'iPad Pro est largement utilisé dans cette orientation. Mais le designer n'a pas daigné reprendre cette information dans son concept.



L'autre changement concernerait l'iPad Pro 11 pouces qui profiterait engin du magnifique écran mini-LED vu sur le 12,9 pouces de 2021. Voilà qui permettrait de rapprocher les deux tailles et de prendre de la distance face aux excellents iPad Air 4 et iPad Mini 6, avant 2024 qui devrait voir Apple passer à l'OLED.



Voici maintenant le fameux concept avec des iPad Pro 2022 en blanc et en noir. On notera la nouvelle disposition des objectifs photos, en diagonale comme sur les derniers iPhone 13, ainsi qu'un logo Apple agrandi qui est un clin d'oeil aux récents MacBook Pro 2021.