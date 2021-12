Plusieurs coloris sur l'iMac 2021, mais un flou autour de l'écran miniLED

Il y a 3 heures

Mac

Alban Martin

La prochaine refonte de l'iMac 27 pouces ne comportera peut-être pas d'écran avec technologie de rétro-éclairage miniLED mais conservera le panneau LCD utilisé précédemment, selon des sources industrielles citées aujourd'hui dans un rapport de DigiTimes. Voilà qui vient contredire une actualité parue hier sur l'iMac Pro.

DigiTimes infirme les dernières rumeurs sur l'iMac 2021

Le quotidien taïwanais indique que, bien que "les spéculations sur l'arrivée de l'iMac 27 pouces de nouvelle génération avec un écran mini-LED" circulent depuis un certain temps, la nouvelle machine de bureau tout-en-un n'en profitera pas, contrairement aux derniers iPad Pro 2021 et MacBook Pro 2021.

Les informations de DigiTimes vont à l'encontre de celles de Ross Young, un analyste crédible spécialisé dans les écrans, qui, dès en début de mois, a réaffirmé que le prochain iMac sera équipé d'un écran mini-LED et prendra en charge ProMotion (le taux de rafraîchissement à 120 Hz).



Malgré cette absence notable, DigiTimes d'aujourd'hui affirme que l'écran LCD du prochain iMac sera de nouvelle génération.

Les puces LED utilisées dans son écran ont augmenté leur capacité de 30 à 40 % par rapport aux modèles précédents, ce qui lui confère une plus grande luminosité.

Après avoir eu vent de possibles iMac 32 pouces tirés du XDR Pro Display, on se dirige finalement vers une taille classique de 27 pouces. Et comme son petit frère de 24 pouces, il serait vendu dans plusieurs coloris, ce qui serait donc le signe d'un iMac et non d'un iMac Pro.



Le nouvel iMac 27 pouces devrait être commercialisé au printemps 2022, probablement lors d'un événement en mars ou avril avec une puce M2.



PS : Ross Young confirme que, malgré le rapport du DigiTimes, le prochain iMac 27 pouces sera doté d'un écran mini-LED. Wait & see comme disent les anglais...