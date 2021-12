L'iMac Pro 27 pouces avec mini-LED se dirige vers la production

À quoi peut-on s'attendre avec l'iMac 27 pouces qui sortira l'année prochaine ? À beaucoup de choses d'après la dernière rumeur propulsée par le média Digitimes. Après un renouvellement de "choc" pour le modèle de 24 pouces avec l'intégration de la puce M1, de nouvelles couleurs, un nouveau design ... La future génération de l'iMac 27 pouces devrait être tout aussi surprenante !

La technologie mini-LED de la partie ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 2021 a été l'année de la nouvelle génération de l'iMac 24 pouces, mais pas du modèle supérieur de 27 pouces ? Tout simplement, parce qu'il y avait des nouveautés que souhaitait intégrer Apple, mais qui n'étaient pas encore prêtes.



Selon un récent rapport, la firme de Cupertino nous préparerait un nouvel iMac 27 pouces absolument extraordinaire...

Les clients pourront profiter de la technologie d'affichage présente sur l'iPad Pro et les MacBook Pro de dernière génération, à savoir le mini-LED. Grâce à cette nouveauté, vous pourrez avoir des noirs plus profonds, des couleurs toujours plus précises et intenses, mais également une luminosité supérieure !

Toujours à propos de l'écran, l'iMac 27 pouces proposerait un taux de rafraîchissement en 120 Hz, autrement dit le ProMotion. Apple souhaite que ses clients habitués à cette expérience sur d'autres produits puissent en profiter aussi sur leur ordinateur de bureau. L'entreprise est consciente que c'est désagréable de repasser du 120 Hz au 60 Hz, de plus la demande est bien présente chez les consommateurs.



Le rapport mentionne un taux de rafraîchissement à 120 Hz de type adaptatif, c'est-à-dire que suivant l'activité que vous aurez sur votre Mac, l'OS adaptera automatiquement la fréquence de rafraîchissement. Une décision qui est assez surprenante puisque Apple avait choisi cela pour les iPhone 13 Pro/Pro Max uniquement pour préserver l'autonomie, ce qui ne peut pas être le cas avec un iMac, étant donné qu’il n’y a pas de batterie à recharger.

Nouveau design

Autre bonne nouvelle, Apple va définitivement dire au revoir à l'ancien design qui a duré un peu trop longtemps. L'iMac 27 pouces va avoir le design de l'iMac 24 pouces qui a récemment été renouvelé. On peut également s'attendre aux mêmes couleurs du : bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve.

Le rapport précise que les couleurs devraient être plus foncées.

L'arrivée de la puce M1 Pro et

M1 Max

L'intérêt du 27 pouces, c'est de convaincre les consommateurs à investir toujours plus dans l'iMac qu'ils prévoient d'acheter. Sans surprise, l'iMac 27 pouces de 2022 abandonnera définitivement le processeur Intel pour proposer la puce M1 Pro / M1 Max, comme pour le modèle 24 pouces, il s'agira d'une innovation majeure.

Une disponibilité extrêmement limitée

Si vous êtes intéressé par l'iMac M1 de 27 pouces avec l'écran mini-LED, il faudra être rapide sur les précommandes puisque d'après Digitimes, le stock sera très tendu pour les premières semaines de lancement.

Apple commence la production dans quelques jours pour se bâtir un stock permettant de répondre aux précommandes américaines et internationales, mais cette production va être impactée par la pénurie de puces.

L'iMac 27 pouces nouvelle génération devrait être disponible au cours du premier semestre de 2022, la date d'annonce et de lancement reste pour le moment incertaine.