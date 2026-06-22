Jon Prosser publie une vidéo ultra-réaliste de l’iPhone Ultra

Malgré son conflit ouvert avec Apple (qui l’a menacé de poursuites judiciaires par le passé), le leaker Jon Prosser ne semble pas décidé à s’arrêter. Après l'iPhone XX le mois dernier, il continue de fournir des informations et des rendus de très haute qualité sur les futurs produits de la marque. La dernière vidéo se concentre sur l'iPhone Ultra.

Ce que montre la vidéo de FPT

La chaîne Front Page Tech (FPT), qui appartient à Prosser, vient donc de publier une nouvelle vidéo offrant le rendu le plus réaliste à ce jour du futur iPhone Ultra, le premier iPhone pliable d’Apple.

Dans cette vidéo de près de 9 minutes, on découvre un design final très abouti de l’iPhone Ultra :

Ouverture comme un livre (comme un Galaxy Z Fold), mais ratio différent pour une expérience vidéo / jeux plus intéressante

Écran interne d’environ 7,8 pouces une fois déplié (comme les premiers iPad mini)

Écran externe plus compact pas loin d'un iPhone mini (~5,4 pouces)

Design très fin et premium avec des bordures minimalistes

Double capteur photo arrière (moins proéminent que sur les modèles Pro actuels)

Touch ID intégré dans le bouton latéral

Nouvelle couleur Dark Cherry très élégante (comme l'iPhone 18 Pro)

Le rendu de FPT est particulièrement impressionnant et montre à quel point Apple pourrait viser un produit haut de gamme, différent des pliables actuels du marché. Franchement, on achète direct (sauf si le prix est hallucinant, ce qui reste possible).

Contexte et timing

Selon les rumeurs les plus récentes, l’iPhone Ultra devrait être officiellement présenté en septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max. Il s’agirait du modèle le plus premium de la gamme, et l'occasion parfaite pour John Ternus de prendre la direction d'Apple avec panache.

Et pour finir, voici la vidéo :

Ce rendu est l’un des plus convaincants vus jusqu’à présent. Il donne vraiment envie de découvrir le vrai iPhone pliable d’Apple, qui pourrait marquer un tournant majeur pour la marque en 2026-2027. La seule question finalement : le prix. On parlait de 2 000 dollars depuis plus d'un an, mais Tim Cook a annoncé une augmentation à venir des tarifs dans l'ensemble, cela pourrait donc être encore plus cher. 2 100, 2 200, voire 2 500 dollars ? Imaginez la conversion en euros...