Un superbe rendu vidéo de l'iPhone Air 2 signé Jon Prosser

La vidéo « Introducing iPhone Air 2 | First Look » du designer Jon Prosser, publiée récemment sur YouTube via sa chaîne FPT, propose des rendus conceptuels très détaillés du futur iPhone Air 2. Ces images, qui surviennent après celles de l'iPhone Ultra et de l'iPhone XX, montrent comment Apple pourrait corriger les principaux défauts du premier modèle tout en conservant son identité ultra-mince et premium.

Un châssis titane toujours plus élégant

Le modèle 3D met en avant un cadre en titane ultra-fin, fidèle à l’esprit "Air". Les évolutions notables incluent :

Une Dynamic Island plus petite pour un écran plus dégagé.

Un Face ID redessiné et compact, qui libère de l’espace interne.

Un module photo horizontal mieux intégré avec double capteur.

Les couleurs proposées restent raffinées : Noir, Argent, Or et Lavande. L’ensemble conserve cette sensation de légèreté et de sophistication qui a fait le succès initial de l’iPhone Air 1. Il aurait mérité mieux par la suite, sa mauvaise réputation n'étant pas fondée.

Double 48 MP : l’amélioration photo attendue

Le point fort de ces rendus est l’ajout d’un second capteur ultra grand-angle 48 MP à côté du principal 48 MP. Cette mise à niveau répond directement aux critiques sur le modèle unique de l’iPhone Air. Grâce au Face ID réduit, Apple pourrait enfin proposer une polyvalence photo digne de ce nom (paysages, groupes, vidéo grand-angle) sans sacrifier l’épaisseur record.

Performances et autonomie boostées

La vidéo évoque également :

La puce A20 Pro (probablement gravée en 2 nm) pour plus de puissance et d’efficacité énergétique.

Une meilleure autonomie grâce à des optimisations thermiques et une batterie renforcée.

Un prix plus élevé, confirmant le positionnement haut de gamme.

Lancement au printemps 2027

Selon les fuites concordantes (dont Mark Gurman), l’iPhone Air 2 arriverait au printemps 2027 plutôt qu’à l’automne 2026. Ce délai permettrait des améliorations plus marquantes (prototypes V62) pour transformer un produit « niche » en véritable succès commercial, tout en proposant aussi un iPhone 18 standard moins cher et un iPhone 18e encore plus accessible.



L’objectif semble clair : corriger l’autonomie moyenne et le manque de polyvalence photo du premier Air, sans perdre l’attrait de la finesse extrême. Quid du haut-parleur mono ?

Des rendus qui font débat

Ces concepts de FPT ne sont pas officiels, mais ils collent bien aux informations de la chaîne d’approvisionnement. Les premières réactions sont enthousiastes sur le design et le double capteur, mais certains regrettent l’absence confirmée de stéréo ou craignent la hausse de prix.



L’iPhone Air 2 s’annonce comme une version plus mature et convaincante de la gamme "Air" d’Apple. Reste à attendre les annonces officielles d’Apple.



Et enfin, la vidéo de FPT :