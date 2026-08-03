Le futur iPhone Ultra comparé à un iPhone 13 mini et un iPad mini 5

Dans un mois environ, Apple devrait présenter son premier iPhone pliable, pour le moment appelé iPhone Ultra. Selon les rumeurs les plus crédibles, qui nous parviennent depuis plus de deux ans, l'appareil disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,6 pouces. Or, fin juillet, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 8… avec exactement les mêmes dimensions d’écran.



Qu’on croie ou non que Samsung a volontairement anticipé l’arrivée de l’iPhone Ultra, le Fold 8 offre en tout cas une excellente idée de ce à quoi pourrait ressembler le futur appareil d’Apple dans la vraie vie. Et pour cause, Samsung va fournir la dalle OLED pliable à Apple.

Un écran interne proche de l’iPad mini

Plusieurs journalistes ayant eu accès au Galaxy Z Fold 8 ont publié des photos de comparaison. Ray Wong a notamment confronté le Fold 8 à l’iPad mini de 5ème génération. Le constat est clair : l’écran interne de 7,6 pouces au format 4:3 offre une surface d’affichage comparable à celle de l’iPad mini, mais dans un format de poche et avec des bordures nettement plus fines. L'iPad mini 7, le plus récent, affiche une diagonale plus grande.

Autrement dit, on se retrouve avec une expérience proche d’une mini-tablette… qui tient dans la poche. Exactement ce qu'on avait prédit l'an dernier avec l'iPad mini sous iPadOS 26 qui annonçait un avant-goût de l'iPhone Fold / Ultra.

Galaxy Z Fold 8 vs. iPad mini 5th gen



The 7.6” 4:3 aspect ratio screen is exactly the same size as the iPad mini’s



But only the Samsung folds in half to fit in your pocket pic.twitter.com/WgULwbTJRy — Ray Wong (@raywongy) July 26, 2026

Plus compact que l’iPhone 13 mini ?

De son côté, le compte Shishir sur X a comparé le Fold 8 à l’iPhone 13 mini, également comme notre article de début 2025 expliquant que les fans de l'iPhone mini attendaient l'iPhone pliable. Le petit iPhone est légèrement plus haut, mais les deux appareils restent dans une gamme de taille proche. Pour ceux qui regrettent encore la disparition des iPhone mini, l’iPhone Ultra pourrait offrir une alternative intéressante : un appareil compact une fois fermé, mais avec un grand écran une fois ouvert.

iPhone 13 mini vs Galaxy Z Fold 8



📸 via: Minimalistech pic.twitter.com/KCLXOL84zC — Shishir (@ShishirShelke1) July 25, 2026

Une idée concrète avant septembre

Voir le Galaxy Z Fold 8 nous permet d'envisager concrètement l’iPhone Ultra. Les deux appareils devraient être très proches en termes de dimensions (même si l’iPhone Ultra conserverait des angles plus arrondis, typiques d’Apple). Ces comparaisons constituent donc l’une des meilleures projections disponibles avant la présentation officielle en septembre, en plus des fuites comme les maquettes et coques.



On attend l'iPhone Ultra vers le 8 septembre, avec une puce A20 Pro, un double appareil photo, une finesse incroyable une fois déplié et un système d'exploitation iOS hybride avec par exemple le multitâche de l'iPad.



Que pensez-vous de ce format ? Un iPhone pliable de la taille d’un iPad mini une fois ouvert vous séduit-il, ou préférez-vous rester sur un format classique ?