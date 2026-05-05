iPhone Ultra : Unbox Therapy dévoile une vidéo du futur pliable

La vidéo publiée par Unbox Therapy offre à ce jour le regard le plus clair et réaliste sur le design du futur iPhone Ultra, le premier modèle pliable d’Apple attendu en 2027. L'occasion de voir de plus près ce qui attend les fans, du moins ceux qui possèdent un peu plus de 2 000 euros sur leur compte en banque.

Un format « passeport » une fois fermé

Le modèle factice présenté par notre confrère confirme les rumeurs les plus récentes : l’iPhone Ultra adopterait un format compact une fois plié, proche d’un passeport. Une fois ouvert, il se transformerait en un appareil beaucoup plus large, offrant une expérience proche d’une tablette, au hasard l'iPad mini.

Dimensions du modèle présenté :

Fermé : 117 mm de hauteur × 84,27 mm de largeur × 11,02 mm d’épaisseur (16,57 mm avec le bloc caméra)

Ouvert : environ 5,2 mm d’épaisseur

La vidéo met particulièrement l’accent sur l’ergonomie : tenue en main, accessibilité des boutons, placement des haut-parleurs, et surtout la sensation en poche. On y voit aussi comment l’appareil repose sur une table (avec un léger balancement dû au prototype).



Même s’il s’agit d’un modèle factice (le mécanisme de charnière n’est pas représentatif du produit final), cette séquence permet de mieux visualiser le format hybride choisi par Apple : suffisamment compact pour être utilisé comme un téléphone classique, et suffisamment grand une fois déplié pour offrir une vraie productivité ou une expérience multimédia améliorée. On imagine qu'iOS et iPadOS seront comme fusionnés dans l'iPhone Fold / Ultra.



Ce design rejoint les informations de Mark Gurman, Sonny Dickson et Macworld qui évoquent tous un appareil baptisé iPhone Ultra pour marquer les 20 ans de l’iPhone en 2027. Plusieurs sources indiquent par ailleurs qu’Apple travaillerait sur une colle haute technologie pour rendre le pli quasiment invisible à l’écran, un point crucial pour la réussite commerciale de ce premier iPhone pliable attendu aux alentours des 2 000 euros. À ce prix, Apple n'a pas intérêt à ce raté, sinon ce sera l'échec assuré.



Qu’en pensez-vous ? Ce format « passeport » pliable vous séduit-il pour l’iPhone Ultra, ou vous préférez un design plus traditionnel et lorgnez sur l'iPhone 20 de l'an prochain, sans encoche et avec des courbures aux quatre coins de l'écran.