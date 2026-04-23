Maquette iPhone Ultra pliable : taille et design comparés aux autres appareils Apple

À l’approche de son lancement, l’iPhone pliable d’Apple - souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra - se précise grâce à des maquettes (dummies) récemment dévoilées. Partagées notamment par Vadim Yuryev de la chaîne Max Tech, qui avait notamment eu le MacBook Pro M5 entre les mains avant même son officialisation, ces images permettent de mieux comprendre son format « livre » et sa comparaison avec les appareils Apple existants, dont l'iPhone 17 Pro Max, l'iPad mini 7 ou encore l'iPhone 13 mini.

Un écran pliable proche de l’iPad mini

Une fois déplié, l’iPhone Ultra adopterait un ratio 4:3, similaire à celui de l’iPad mini. Son écran OLED atteindrait environ 7,8 pouces, soit légèrement moins que les 8,3 pouces de l’iPad mini.

Replié, l’appareil afficherait une diagonale d’environ 5,5 pouces (avec une rumeur plus marginale à 5,3 pouces), ce qui le rapproche des formats compacts comme l’iPhone 13 mini.

👉 Résultat :

un format compact fermé (les fans de d'iPhone mini sont aux anges)

une expérience tablette une fois ouvert (les fans d'iPad mini aussi)

un positionnement hybride inédit dans la gamme Apple

Comparaison avec un iPad mini 7

Comparaison avec l’iPhone Pro Max : immersion renforcée

Face à un iPhone 17 Pro Max en mode paysage, le modèle pliable présenterait :

une largeur similaire

mais un écran près de 57 % plus haut

Ce gain vertical offrirait :

une meilleure immersion vidéo en 16:9 !

une expérience gaming optimisée, notamment avec les contrôles tactiles !

Comparaison avec un iPhone 17 Pro Max

Écran externe : compact et pensé pour une utilisation rapide

L’écran extérieur, plus petit que prévu, pourrait surprendre :

entre 5,3 et 5,5 pouces selon les sources

selon les sources potentiellement moins confortable pour les grandes mains

Cependant, il serait conçu pour :

les interactions rapides

une utilisation à une main

la consultation efficace sans ouvrir l’appareil

Design et ergonomie : des choix techniques assumés

Les maquettes révèlent plusieurs éléments distinctifs :

Bouton d’alimentation avec Touch ID (à la place de Face ID, absent faute d’espace)

(à la place de Face ID, absent faute d’espace) Bouton Camera Control dédié, pour ajuster les prises de vue facilement

dédié, pour ajuster les prises de vue facilement Boutons de volume positionnés en haut, comme sur l’iPad mini

Au dos :

un module photo surélevé (« plateau »)

un système double capteur (et non triple)

Apple miserait ici sur l’ergonomie et la stabilité, notamment pour la prise en main en mode photo ou vidéo.



Épaisseur et design : vers un record de finesse ?

Selon les prototypes :

environ 11 mm fermé (contre 9-9,5 mm attendus selon d’autres fuites)

(contre 9-9,5 mm attendus selon d’autres fuites) potentiellement 4,5 mm une fois ouvert

Si confirmé, cela ferait de l’iPhone Ultra l’appareil le plus fin jamais conçu par Apple, mais légèrement plus épais qu'un Samsung Z Fold 7.

Date de sortie et stratégie produit

Apple pourrait dévoiler son iPhone pliable dès septembre, aux côtés des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Les premiers indices suggèrent :

un design proche des iPhone 17 Pro

une Dynamic Island réduite voire inexistante sur le pliable (Touch ID sur le bouton d'alimentation)

un module photo plus épais et plus marqué

Le nom iPhone Ultra reste probable, bien qu’encore non confirmé.

Ce qu’il faut retenir

L’iPhone Ultra pourrait représenter une évolution majeure :

fusion entre iPhone et iPad

nouveau format pour le divertissement et la productivité

compromis entre compacité et grand écran

Apple semble ainsi préparer une nouvelle catégorie de produit, avec une approche centrée sur l’usage, la portabilité et l’innovation matérielle. Un HIT en puissance, si le prix suit. La rumeur veut qu'il coûte au moins 2 000 euros... Aïe !