Pas d'écran tandem OLED sur iPhone 18 Pro, mais bien LTPO+

La très attendue technologie double couche OLED (ou tandem OLED), capable d’offrir une luminosité bien supérieure en extérieur tout en générant moins de chaleur, n’arrivera pas sur l’iPhone 18 Pro. C’est ce qu’affirme le leaker chinois « Instant Digital » sur Weibo, qui confirme ainsi les rumeurs les plus récentes, dont celle de The Elec.

Pourquoi ce report chez Apple ?

Selon le leaker, la gestion thermique actuelle d’Apple reste un frein majeur. Sans changement profond dans la stratégie de refroidissement, même un écran tandem OLED ne pourrait pas tenir une luminosité élevée de manière soutenue. Apple préfère attendre une solution plus mature



.Les précédentes prévisions tablaient sur une arrivée en 2028 au plus tôt. Apple étudie actuellement une version « simplifiée » de tandem OLED (double couche uniquement sur le sous-pixel bleu, rouge et vert restant en monocouche), différente de celle utilisée sur l’iPad Pro M4. Un choix qui permettrait de réduire les coûts et la complexité de production.

Ce que l’iPhone 18 Pro aura quand même

Pour septembre 2026, Apple finalise l’adoption de la technologie LTPO+ (Low-Temperature Polycrystalline Oxide Plus) sur les iPhone 18 Pro et Pro Max. Fournisseurs principaux : Samsung Display et LG Display. Le fabricant chinois BOE est écarté du haut de gamme en raison de problèmes de rendement et de qualité sur cette technologie plus exigeante.



Voici les avantages concrets du LTPO+ :

Meilleure efficacité énergétique grâce à un contrôle plus fin de l’émission lumineuse

Meilleure gestion du Always-On

Réduction du risque de burn-in (rétention d’image)

Autonomie améliorée sans sacrifier la fluidité 1-120 Hz

Cependant, cette évolution n’augmente ni la luminosité de pointe ni la tenue en extérieur de manière significative.

Comparatif des évolutions récentes :

iPhone 17 Pro : déjà jusqu’à 3000 nits en extérieur

iPhone 18 Pro : gain principalement sur l’efficacité et la durabilité, pas sur la « vraie » luminosité soutenue

La vraie révolution de luminosité (moins de chaleur + plus de nits) attendra donc probablement 2028 ou plus tard. L'iPhone XX n'en profiterait pas l'an prochain, ni l'iPhone Ultra de septembre.



Vous attendiez un écran beaucoup plus lumineux sur l’iPhone 18 Pro ? Ou le LTPO+ et les autres améliorations (Dynamic Island réduite, A20 Pro, etc.) vous suffisent ?