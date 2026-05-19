Quelle date de sortie pour les iPhone 18 Pro et Pro Max ?

Apple devrait présenter sa nouvelle gamme iPhone 18 cet automne, en respectant son calendrier habituel ultra-prévisible. Voici toutes les informations attendues sur la date d’annonce, la date de sortie de l’iPhone 18 Pro et les modèles qui composeront la lineup 2026, dont l’iPhone Ultra pliable, le premier du genre chez le constructeur.

Date de l’événement de présentation de l’iPhone 18 Pro

Apple organise traditionnellement son grand événement iPhone la deuxième semaine de septembre. Voici les dates des keynotes de ces dernières années :

2025 : mardi 9 septembre

2024 : lundi 9 septembre

2023 : mardi 12 septembre

Pour 2026, la Fête du Travail américaine tombe le lundi 7 septembre (un peu plus tard que d’habitude). Apple lance généralement ses iPhones la semaine suivante.

Dates les plus probables pour l’iPhone 18 :

Mercredi 9 septembre ou lundi 14 septembre 2026

Une annonce début septembre reste tout à fait possible, comme en 2022.

Date de sortie et précommandes de l’iPhone 18 Pro

Une fois l’événement passé, Apple suit un planning très prévisible :

Précommandes : le vendredi suivant l’annonce

: le vendredi suivant l’annonce Date de sortie officielle : le vendredi de la semaine d’après

Scénarios attendus :

Annonce possible Précommandes Date de sortie Mercredi 9 septembre Vendredi 11 septembre Vendredi 18 septembre Lundi 14 septembre Vendredi 18 septembre Vendredi 25 septembre

C’est ce même rythme qui a été respecté ces dernières années.

Composition de la gamme iPhone 18 (2026)

Contrairement aux années précédentes, la gamme devrait être différente :

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra (nouveau modèle haut de gamme pliable à 2000 €)

iPhone Air 2 (modèle fin et léger, encore incertain)

Important : L’iPhone 18 standard (version de base) ne sortirait pas en septembre 2026, mais début 2027, en même temps que l’iPhone 18e. L’objectif semble double ici : maximiser les ventes de l’iPhone 17 qui s’écoule très bien et mettre en avant les nouveautés des Pro pendant six mois.

Pourquoi cette année est particulière ?

Apple continue de segmenter sa gamme pour proposer des modèles plus différenciés : Pro pour la performance, Ultra pour l’excellence absolue, et potentiellement Air pour ceux qui recherchent un design ultra-mince. Cette stratégie permet à la marque de couvrir tous les segments de prix et d’usage.

L’iPhone reste le produit le plus important d’Apple, représentant toujours environ 50 % du chiffre d’affaires. Tous les signaux indiquent un lancement en septembre 2026 avec des nouveautés attendues sur le design, l’écran, l’IA et la puce A20.

Quel modèle iPhone 18 comptez-vous choisir ? Ou préférez-vous patienter encore un an pour l’iPhone XX des 20 ans ?