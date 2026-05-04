Le redesign « Glasswing » de l’iPhone 20 Pro inspiré par Liquid Glass confirmé par Bloomberg

Les rumeurs que nous avions relayées se précisent. Selon Mark Gurman dans sa newsletter "Power On" de ce week-end, Apple préparerait bien un redesign majeur pour l’iPhone 2027, à l’occasion du 20e anniversaire du smartphone. Mais seul l'iPhone 20 Pro serait concerné.

Glasswing : un iPhone qui fusionne matériel et logiciel

Baptisé « Glasswing » en interne (en référence au papillon aux ailes transparentes), ce nouveau design devrait marquer un tournant important dans l’histoire de l’iPhone. Il se caractérise par des bords en verre courbés sur les quatre côtés, offrant une transition quasiment invisible entre l’écran et le châssis. L’objectif est clair : créer un effet « dalle de verre unique » encore plus abouti que sur les modèles actuels.



Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que ce redesign matériel a été conçu dès le départ pour s’harmoniser parfaitement avec le nouveau langage de design Liquid Glass introduit dans iOS 26. Gurman confirme que l’interface et le hardware vont se fondre visuellement pour donner l’impression que le logiciel fait littéralement partie du verre de l’appareil. Ce qui avait été déjà annoncé par Digital Chat Station puis confirmé une première fois par Ice Universe.

Un design réservé aux modèles Pro dans un premier temps

D’après les dernières informations, ce design « Glasswing » ne concernerait pas toute la gamme 2027, mais arriverait en priorité sur les iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max. Ce choix stratégique permettrait à Apple de réserver ce design premium aux modèles haut de gamme pour le 20e anniversaire, avant de potentiellement le démocratiser sur les versions standards les années suivantes.

Une vision cohérente avec l’ADN Apple

Cette fusion poussée entre hardware et software rappelle la philosophie défendue par Jony Ive à l’époque : transformer l’iPhone en une simple « dalle de verre » intelligente. Avec Liquid Glass et Glasswing, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans cette direction.Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 2027 pourrait bien être l’un des designs les plus marquants de la décennie.

Qu’en pensez-vous ? Plus intéressant qu'un iPhone Ultra pliable attendu pour septembre ?