Apple hésiterait à supprimer le MagSafe sur iPhone, une rumeur peu crédible

Une rumeur évoque un possible abandon du MagSafe par Apple sur ses futurs iPhone. Une hypothèse surprenante, tant cette technologie est devenue centrale dans l’écosystème de la marque depuis son introduction.

Supprimer le MagSafe de l’iPhone ? Impossible !

Une rumeur venue de Weibo affirme qu’Apple débattrait en interne de l’opportunité de supprimer le MagSafe des futurs iPhone. Prenons un moment pour mesurer à quel point cette information est difficile à avaler.



La source, le compte Instant Digital sur le réseau social chinois, jouit d’un historique globalement fiable sur les affaires Apple. Ce qui rend donc la chose encore plus déstabilisante c'est que ce n’est pas un obscur compte anonyme qui balance n’importe quoi. Pourtant, le contenu du message laisse perplexe. Apple “hésiterait”, “vacillerait”, remettrait en question une fonctionnalité qu’elle a elle-même imposée comme standard en 2020 avec l’iPhone 12, avant de la décliner en toute une gamme d’accessoires, de la recharge sans fil aux portefeuilles en passant par les supports voiture.



Il y a quelques mois à peine, Apple a capitulé face aux critiques en ajoutant le MagSafe à l’iPhone 17e, après avoir essuyé un déluge de reproches pour son absence sur l’iPhone 16e. Et la firme de Cupertino a même contribué à l’élaboration du standard Qi2, partageant son système magnétique avec l’ensemble de l’industrie. On ne bâtit pas un écosystème aussi dense pour le démanteler sans raison.

La seule hypothèse qui rendrait cette rumeur un tant soit peu cohérente serait qu’Apple ait mis au point une technologie de recharge inductive ou de fixation magnétique radicalement différente, nécessitant de repartir de zéro sur le plan mécanique. Le projet “iPhone XX”, qui décrirait un iPhone redessiné comme une surface de verre continue, supposerait peut-être de repenser entièrement la disposition interne des composants. Dans ce cas, la “suppression du MagSafe” ne serait pas une régression, mais une transition vers autre chose. Ce serait la seule lecture raisonnable.



Car l’idée qu’Apple abandonne purement et simplement le principe du dos aimanté de l’iPhone, sans rien proposer en échange, appartient au royaume de l’improbable. Trop d’utilisateurs, trop d’accessoires, trop d’infrastructures en dépendent. Certaines rumeurs méritent d’être prises avec des pincettes. Celle-ci mérite carrément un seau entier.