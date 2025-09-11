Apple lance un nouveau chargeur MagSafe Qi2 25W

Apple a dévoilé une nouvelle version de son chargeur MagSafe dotée de la certification Qi2 25W, disponible à la commande avec un câble USB-C d’un mètre ou de deux mètres, à un prix compris entre 49 € et 59 € en France.

Un changement subtil

La principale amélioration de ce chargeur MagSafe réside dans sa prise en charge de la norme Qi2 25W (également appelée Qi 2.2), permettant une charge sans fil allant jusqu’à 25W pour les smartphones Pixel 10 de Google et autres appareils compatibles.

La version précédente du chargeur offrait une charge MagSafe à 25W uniquement pour les modèles iPhone 16 et iPhone 17, à l’exclusion de l’iPhone 16e.



Il s’agit de la troisième version du chargeur MagSafe d’Apple.



Avec iOS 26, tous les modèles iPhone 16 et iPhone 17 (sauf l’iPhone 16e) prennent en charge la charge Qi2 25W. Une fois mis à jour vers iOS 26, ces appareils peuvent être chargés sans fil à 25W avec n’importe quel chargeur Qi2 25W, y compris les options récentes de Belkin.