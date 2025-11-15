Comment fonctionne un AirTag d'Apple ?

Trop peu mis en avant, l’AirTag d’Apple reste pourtant une véritable prouesse technologique. À peine plus grand qu’une pièce de monnaie, il peut être localisé en temps réel, presque partout sur la planète. Mais comment un tel exploit est-il rendu possible ?

Comment fonctionne exactement l’AirTag d’Apple

Les AirTags sont de petits dispositifs dotés d’un processeur basse consommation et d’une quantité très réduite de mémoire. Lorsqu’un utilisateur ajoute un AirTag à son iPhone, une paire de clés cryptographiques (publique et privée) est générée. Cette paire assure l’identification unique de l’AirTag et permet de chiffrer toutes les données liées à sa localisation, garantissant un haut niveau de confidentialité. L’AirTag ne dispose ni de GPS ni de Wi-Fi : il utilise le Bluetooth Low Energy (BLE), et l’Ultra Wideband (UWB) dans les modèles qui en sont équipés, lorsque l’iPhone du propriétaire est suffisamment proche.

Si l’AirTag se trouve à proximité de l’iPhone de son propriétaire, la localisation se fait directement via Bluetooth ou Ultra Wideband. En revanche, si l’iPhone est trop éloigné, l’AirTag commence à diffuser sa clé publique toutes les deux secondes. Cette diffusion ne contient aucune information personnelle. Lorsqu’un autre iPhone se trouve dans les environs, celui-ci capte le signal, récupère sa propre position ainsi qu’un timestamp (horodatage), puis chiffre ces informations avec la clé publique reçue. L’iPhone aide donc à retrouver l’AirTag, sans jamais connaître son identité ni celle du propriétaire.

Les données chiffrées sont envoyées aux serveurs d’Apple via HTTPS. Apple ne peut pas les lire. Seul l’utilisateur propriétaire de l’AirTag peut déchiffrer ces informations grâce à la clé privée stockée dans son propre appareil. Ce fonctionnement exploite ainsi la présence de centaines de millions d’iPhone dans le monde pour créer un réseau de localisation distribué, passif, sécurisé et extrêmement efficace.

Liste des 10 points de fonctionnement, dans l’ordre :

Un AirTag contient un processeur basse consommation et une petite quantité de mémoire. Une paire de clés publique-privée est créée lorsque l’utilisateur associe l’AirTag. L’AirTag n’utilise ni GPS ni Wi-Fi, seulement le Bluetooth Low Energy. Il envoie sa localisation proche via Bluetooth ou Ultra Wideband à l’iPhone du propriétaire. Si l’iPhone est trop loin, Bluetooth et UWB ne fonctionnent plus directement. L’AirTag diffuse alors sa clé publique toutes les 2 secondes via Bluetooth. Un autre iPhone à proximité capte ce signal. Cet iPhone chiffre la position et l’horodatage avec la clé publique reçue. L’iPhone envoie les données chiffrées aux serveurs Apple via HTTPS. Le propriétaire déchiffre ensuite la localisation grâce à sa clé privée.

Vous n'avez pas encore d'AirTags pour suivre votre sac, votre vélo ou votre voiture ? Profitez de la promotion du pack 4 sur Amazon.

Les AirTags 2 pour bientôt

À noter que l’AirTag 2 ne devrait plus tarder à faire son apparition. Il serait équipé d’une nouvelle puce Ultra Wideband U2, offrant une localisation plus précise, une meilleure sécurité et confidentialité, ainsi qu’une portée de détection améliorée. Côté design, il resterait quasiment identique au modèle actuel, à quelques détails près.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.