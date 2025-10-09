La vidéo d’Apple « Comment ça fonctionne le design » est à voir absolument !

Apple a ouvert sa dernière conférence dédiée à l'iPhone 17 avec une vidéo percutante axée sur le design, mettant en avant une citation emblématique de Steve Jobs : « Le design, ce n’est pas seulement ce à quoi ça ressemble et ce que ça procure. Le design, c’est comment ça fonctionne. »

Comment ça fonctionne le design chez Apple

La citation provient d’une interview de 2003 avec le New York Times, où Steve Jobs et Jony Ive ont discuté des débuts de l’iPod et de la philosophie de design d’Apple. Voici la citation complète :

La plupart des gens font l’erreur de penser que le design, c’est ce à quoi ça ressemble. Les gens pensent que c’est une façade — que les designers reçoivent une boîte et on leur dit : ‘Rendez-la jolie !’ Ce n’est pas ce que nous pensons du design. Ce n’est pas seulement ce à quoi ça ressemble et ce que ça procure. Le design, c’est comment ça fonctionne.

Certains médias ont remis en question le choix d’Apple de mettre en avant la citation de Jobs dans une année marquée par une refonte audacieuse et controversée avec iOS 26 et le Liquid Glass. Cependant, après un temps d'adaptation, force est de constater qu'Apple a de nouveau démontré toute sa maîtrise du design et de l'ergonomie. La vidéo convaincante et la citation reflète l’écosystème Apple dans son ensemble, et non un seul produit. Les clients qui connaissent l'univers de la marque à la pomme le savent déjà. Quant à ceux qui touchent à l'iPhone ou au Mac, ils sont rapidement séduits et s'offrent souvent d'autres appareils et accessoires.



L’entreprise a désormais partagé cette vidéo sur sa chaîne YouTube, un petit bijou que l'on avait partagé plus tôt dans la journée sur notre compte X :