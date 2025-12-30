RollerCoaster Tycoon 3 : comment activer la version Apple Silicon sur Steam

RollerCoaster Tycoon 3 reste une référence indétrônable pour les amateurs de gestion de parcs d'attractions. Sorti initialement en 2004, ce classique développé par Frontier Developments a marqué une génération entière de joueurs en leur permettant de construire et gérer leurs propres parcs à thème. Si le jeu a connu plusieurs versions au fil des années, son adaptation pour les Mac équipés de puces Apple Silicon mérite qu'on s'y attarde, surtout pour les joueurs qui possèdent déjà le titre sur Steam.

Steam ou Mac App Store : quelle version choisir ?

La version Mac App Store de RollerCoaster Tycoon 3 bénéficie automatiquement de la compatibilité native avec les processeurs Apple Silicon depuis la mise à jour 3.3.5. C'est l'option la plus simple si vous partez de zéro. Cependant, beaucoup de joueurs possèdent déjà le jeu sur Steam, acheté lors des nombreuses promotions qui jalonnent l'année sur la plateforme de Valve. Ces soldes sont nettement plus fréquentes que sur l'App Store d'Apple, où les réductions restent exceptionnelles. Sur Steam, le jeu est actuellement à 4,99€ grâce aux soldes d'hiver.

Pour ces utilisateurs, passer par Steam présente un autre avantage : conserver toute leur bibliothèque de jeux au même endroit, avec l'historique de partie et les sauvegardes synchronisées via le cloud Steam. Aspyr, l'éditeur responsable du portage Mac, a heureusement prévu une solution pour que les possesseurs de la version Steam puissent profiter des performances optimales sur architecture ARM.

Activer la version Apple Silicon sur Steam

La procédure pour accéder à la version optimisée est simple mais nécessite une manipulation manuelle. Voici les étapes à suivre dans votre bibliothèque Steam :

Faites un clic droit sur RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition dans votre liste de jeux. Sélectionnez "Propriétés" dans le menu contextuel qui apparaît. Rendez-vous dans l'onglet "Bêtas". Dans le champ prévu pour le code d'accès bêta, tapez exactement "applesilicon" (sans les guillemets, tout attaché). Cliquez sur "Vérifier le code" puis sur "Participer". Steam va maintenant télécharger automatiquement la mise à jour native pour Apple Silicon.

Cette version optimisée, publiée officiellement par Aspyr le 13 septembre 2022, exploite pleinement les capacités des puces M1, M2 et suivantes. Les performances sont significativement meilleures qu'avec la version Intel exécutée via Rosetta 2, avec une meilleure autonomie sur MacBook et moins de chauffe.

Points importants à retenir

Attention, cette mise à jour n'est disponible que pour les possesseurs de la Complete Edition sur Steam. Si vous détenez uniquement la version Platinum, vous ne pourrez pas accéder à cette branche bêta. Il s'agit d'une limitation imposée par l'éditeur, probablement pour encourager l'achat de la version la plus complète qui inclut tous les contenus additionnels, d’autant que la version Platinum n’est plus disponible à la vente.

Contrairement au Mac App Store où la transition s'est faite automatiquement, Steam a conservé l'ancienne version Intel comme option par défaut. Ce choix permet aux utilisateurs de Mac Intel de continuer à jouer sans problème, mais oblige les propriétaires de machines Apple Silicon à effectuer cette manipulation manuelle.

Télécharger RollerCoaster Tycoon® 3 à 22,99 € sur le Mac App Store