Crimson Desert arrive aussi en force sur Mac le 19 mars

La semaine prochaine s’annonce énorme pour les fans de Mac avec l’arrivée de nouveaux MacBook. Mais un autre moment très attendu approche : le 19 mars, Crimson Desert - le très excitant jeu d’action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss - sortira simultanément sur macOS, PC, PS5, Xbox Series X|S et d’autres plateformes.

Un nouveau jeu AAA sur Mac

Le Mac a longtemps été à la traîne par rapport au PC en matière de jeux AAA : la plupart des gros titres n’arrivaient jamais sur macOS, ou alors avec des mois, voire des années de retard. C'est le cas de la saga Resident Evil, mais aussi Death Stranding, Assassin's Creed et autre.



Crimson Desert casse cette habitude et fait partie des sorties les plus attendues de l’année, avec un lancement day-one identique sur toutes les plateformes.

Prix et configuration

Disponible en précommande sur Steam :

Édition Standard : 69,99 €

Édition Deluxe : 79,99 €

Avant de craquer, jetez un œil aux configurations requises :

Catégorie Minimum Recommandé OS macOS 15 macOS 26 Processeur Apple M1 Apple M4 Pro Mémoire 16 Go de RAM 16 Go de RAM Graphismes M1 M3 Pro Stockage 135 Go d’espace disponible 135 Go d’espace disponible Carte son Périphérique audio compatible macOS Périphérique audio compatible macOS

Les premiers avis sur Crimson Desert

Les premiers aperçus de gameplay et avis sur Crimson Desert sont bluffants : des combats brutaux et ultra-variés façon action-RPG, un monde ouvert immense avec des trucs sympas comme la cuisine, le camp de base et des traversées épiques contre dragons ou ours, le tout optimisé pour 60 FPS sur consoles. Sur Mac, c'est un vrai kiff – un AAA rare en day-one, super fluide sans microtransactions, specs accessibles qui confirment que ça tourne nickel sur puces Apple. Bon, y'a quelques réserves sur la caméra un peu perfectible, des contrôles frustrants par moments et un scénario pas aussi abouti que le reste, mais après 6h de jeu pour certains, la hype est bien là !

Apple met Crimson Desert en avant depuis l’été dernier

L’été dernier, Apple a présenté Crimson Desert parmi neuf gros lancements prévus sur Mac. Le jeu tire parti de MetalFX Upscaling pour booster les performances et offrir des visuels de haute qualité, et exploite le ray tracing des puces M3, M4 et M5 pour une expérience visuelle impressionnante.



Avec la probable présentation des M5 Pro et M5 Max la semaine prochaine, il y a de fortes chances que ce titre soit de nouveau mis en lumière par la firme de Cupertino.