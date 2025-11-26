Blue Prince, l’un des meilleurs jeux de puzzle de 2025, arrive sur Mac

Blue Prince, le jeu de réflexion architectural et mystérieux – actuellement noté plus de 90 sur Metacritic et largement considéré comme l’un des meilleurs titres indépendants de l’année – débarque sur le Mac App Store le 15 décembre. Les possesseurs de Mac vont enfin pouvoir profiter d’une expérience fluide et native d’un jeu qui suscite un enthousiasme rare sur la plateforme.

Découvrez Blue Prince

Bienvenue au Mont Holly, l'étrange manoir où les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégie et en énigmes qui s'entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Votre périple vous mènera-t-il jusqu'à l'objet de toutes les rumeurs : la chambre 46 ?

Développé par Dogubomb et édité par Raw Fury, Blue Prince vous place dans la peau de l’héritier du vaste manoir de Mont Holly. Il y a une condition : vous n’héritez de la propriété que si vous parvenez à découvrir la légendaire 46e pièce secrète. Chaque nuit, le manoir se réorganise entièrement. Muni d’un nombre limité de pas et d’un paquet de plans de pièces, vous choisissez et placez tour à tour cuisines, bibliothèques, observatoires, serres… transformant la maison en un labyrinthe évolutif rempli d’énigmes logiques, de passages cachés et de sombres secrets familiaux.



La boucle roguelike est impitoyable mais addictive : une planification minutieuse peut vous mener très loin, tandis qu’un seul tirage malheureux peut ruiner en quelques minutes une partie prometteuse. Les joueurs qui ont déjà fait cette expérience hors du commun saluent l’élégance de ses mécaniques, la tension de la gestion de ressources et une ambiance qui mise sur la curiosité et une angoisse subtile plutôt que sur des effets de surprise bon marché.

Jusqu’à présent, les joueurs Mac devaient passer par Steam (parfois avec des bidouillages). La sortie sur l’App Store change la donne :

Installation native et mises à jour automatiques

Intégration complète à Game Center (succès, classements)

Partage familial

Compatibilité manette et performances excellentes sur Apple Silicon – chargements rapides, silence et faible consommation même sur portable

Un jeu pour tous les Mac

Le téléchargement ne fait que 5 Go et le jeu tourne sous macOS 11 ou ultérieur : pratiquement tous les Mac récents sont compatibles. Pendant des années, le jeu sur Mac était la cinquième roue du carrosse, mais tout cela est derrière nous avec de plus en plus de jeux AAA.



Avec cette version App Store aboutie et sans compromis, Blue Prince a de quoi faire venir quelques joueurs PC, après des titres de renoms comme Resident Evil, Assassin's Creed ou encore Cyberpunk 2077.

Notez bien la date : le 15 décembre, l’un des jeux de réflexion les plus intelligents de l’année devient enfin un citoyen de première classe sur Mac.

Télécharger le jeu Blue Prince