Apple lance des bandoulières iPhone Pocket avec ISSEY MIYAKE

Nouvelle collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple qui débouche sur "iPhone Pocket", un accessoire qui entend réinventer la façon dont nous transportons nos appareils frappés d'une pomme. Cette poche-sangle arbore une structure 3D tissée unique, minutieusement conçue pour s'adapter parfaitement à n'importe quel iPhone tout en accommodant d'autres essentiels comme des clés ou des AirPods.

Annoncé à l'instant et lancé dès le vendredi 14 novembre, "iPhone Pocket" sera lancé dans des Apple Store sélectionnés et sur apple.com dans des marchés clés, incluant la France, la Chine, l'Italie, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Design et polyvalence

S'inspirant des plis emblématiques d'ISSEY MIYAKE, iPhone Pocket utilise un tissu à mailles ouvertes nervurées qui fait écho à la philosophie intemporelle de la marque « un morceau de tissu ». Ce design astucieux crée une poche extensible qui enveloppe entièrement votre iPhone, avec une transparence subtile lorsqu'il est étiré – vous permettant de jeter un œil aux notifications sans le sortir. Polyvalent et discret, il peut être tenu à la main, accroché à un sac ou porté directement sur le corps pour un style sans effort.

Disponible en deux longueurs de sangle, iPhone Pocket se décline dans une palette vibrante et assortissable :

Sangle courte (8 couleurs) : Citron, mandarine, violet, rose, paon, saphir, cannelle et noir.

Sangle longue (3 couleurs) : Saphir, cannelle et noir.

Avis des créateurs

« Le design d'iPhone Pocket incarne le lien intime entre l'utilisateur et son appareil, tout en embrassant l'éthos d'Apple d'un attrait universel et d'une adaptabilité », a déclaré Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez MIYAKE DESIGN STUDIO. « Il invite à la joie de porter votre iPhone à votre façon, en accord avec le principe d'ISSEY MIYAKE de simplicité ouverte qui stimule la créativité personnelle. »

Faisant écho à cette synergie, Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, a ajouté :

Notre engagement commun envers l'artisanat, le minimalisme et la joie transparaît dans cette poche supplémentaire ingénieuse. Ses couleurs sont sélectionnées pour compléter chaque teinte d'iPhone, en faisant un canevas d'expression personnelle. Avec sa forme iconique, iPhone Pocket offre une solution fraîche et élégante pour transporter votre iPhone, vos AirPods et vos essentiels quotidiens.

Fabriqué avec précision

Réaliser au Japon grâce à la R&D dédiée d'ISSEY MIYAKE, iPhone Pocket transforme les plis utilitaires des pièces phares de la garde-robe de la marque en un accessoire moderne. Développé en tandem avec le Design Studio d'Apple, il fusionne des techniques de production innovantes avec une fonctionnalité intuitive. De quoi ranger facilement son dernier iPhone Air.

Disponibilité et prix

En tant qu'édition limitée, iPhone Pocket est une belle idée cadeau pour les amateurs de mode. Son prix ? 169,95 € et pour la sangle courte et 249,95 € pour la sangle longue, disponible à partir du 14 novembre dans les magasins participants et en ligne. Ce n'est clairement pas donné...