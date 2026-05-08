Logitech annonce les étuis-claviers iPad Rugged pensés pour survivre en milieu scolaire

Logitech dévoile les Rugged Combo 4c et 4c Touch, deux nouvelles coques clavier conçues pour l’iPad en milieu scolaire. Ils sont pensés pour résister aux chutes, aux liquides et à une utilisation intensive en classe.

Logitech Rugged Combo 4c : une coque clavier indestructible pour les iPad en classe

Logitech enrichit sa gamme Rugged Combo avec deux nouveaux modèles pensés pour l’éducation. Le Rugged Combo 4c et le Rugged Combo 4c Touch sont compatibles avec l’iPad (A16) et l’iPad (10e génération), et s’imposent d’emblée comme des accessoires taillés pour survivre au quotidien scolaire.



La nouveauté la plus attendue de cette génération est l’arrivée d’un port USB-C dédié. Jusqu’ici, les élèves devaient choisir entre recharger leur tablette et brancher un casque filaire. Ce port de charge par passage permet désormais de faire les deux simultanément, un problème concret que Logitech dit avoir identifié directement auprès des enseignants et des responsables informatiques. La connectivité se fait via le Smart Connector, qui appaire instantanément le clavier à l’iPad sans pile ni charge séparée.

Côté résistance, les certifications sont sérieuses. La protection anti-chute atteint deux mètres, et le boîtier a subi 10 000 chutes simulées dans un sac à dos. Le clavier est entièrement scellé contre les projections de liquide, et les matériaux ont été testés pour supporter plus de trois années de nettoyages quotidiens en milieu scolaire. Chaque unité intègre également une fenêtre pour l’étiquette d’inventaire de l’iPad et un QR code pour le suivi du numéro de série de l’accessoire, facilitant la gestion des flottes par les équipes informatiques.



L’Apple Pencil bénéficie d’un emplacement magnétique intégré, maintenu par le loquet de fermeture de la coque lorsqu’il n’est pas utilisé. Les deux modèles proposent quatre modes d’utilisation : frappe, visionnage, lecture et dessin. La version Touch ajoute un grand trackpad multipoint pour naviguer sans toucher l’écran.

Prix et disponibilité des Rugged Combo 4

Le Rugged Combo 4c et le Rugged Combo 4c Touch sont disponibles à la commande via les distributeurs éducatifs agréés Logitech. Aucun tarif public n’a été communiqué pour le moment, et la disponibilité en France via le canal grande distribution n’a pas encore été confirmée. Mais nous l’avons trouvé en précommande sur Amazon à 158 € au lieu de 179 €.



Les établissements scolaires intéressés peuvent se renseigner sur le site de Logitech.

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