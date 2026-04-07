Studio Display XDR : la fonction Medical Imaging Calibrator obtient l’approbation de la FDA

Apple vient de franchir une étape importante pour son écran haut de gamme. La fonctionnalité Medical Imaging Calibrator (Calibrateur d'imagerie médicale) du Studio Display XDR, annoncée le mois dernier, a reçu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis. Encore un pas de plus vers la santé de la part d'Apple.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

La fonction Medical Imaging Calibrator permet aux radiologues et professionnels de santé d’utiliser le cher Studio Display XDR pour afficher directement des images diagnostiques médicales (radiographies, scanners, IRM, etc.) conformément aux normes médicales strictes.

Grâce à des préréglages DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) intégrés et à un calibrage précis, l’écran peut passer en mode « diagnostic médical » tout en conservant une excellente qualité d’image.



Points clés de la fonctionnalité cités par Apple :

Conforme aux exigences DICOM pour l’imagerie médicale

Permet de basculer facilement entre le mode médical et le mode usage général via les Réglages Système de macOS

Conçu pour être utilisé par des professionnels de santé formés en radiologie générale (à l’exclusion de la mammographie)

Offre aux médecins une alternative polyvalente et haut de gamme aux moniteurs médicaux traditionnels, souvent très onéreux et dédiés à un seul usage

Apple précise que de nombreux professionnels de santé utilisent déjà un Mac dans leur cabinet ou à domicile. Le Studio Display XDR devient ainsi une solution plus flexible et performante pour visualiser des images médicales.

Disponibilité

La fonctionnalité Medical Imaging Calibrator sera déployée cette semaine aux États-Unis pour tous les propriétaires de Studio Display XDR. Il n’y a pas encore de date précise pour les autres pays, mais Apple devrait étendre progressivement le support. Espérons que la France soit servie dans les premiers.