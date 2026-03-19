Bon plan : la manette Xbox pour Mac, iPhone et PC tombe à 42 € sur Amazon

La manette sans fil Xbox est l'une des références du marché, et elle passe en ce moment à 42 € sur Amazon. Un prix difficile à ignorer pour une manette qui fonctionne aussi bien sur console que sur iPhone ou Mac.

Une compatibilité tous azimuts

C'est sans doute son plus grand atout : cette manette Xbox se connecte en Bluetooth sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10/11, Android, iOS et macOS ​. Autrement dit, elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème Apple : iPhone, iPad, Apple TV et Mac sont tous compatibles nativement . Pour les utilisateurs d'iPhone 15 ou plus récent, il est même possible de la brancher directement en USB-C​.

La connexion Bluetooth est rapide à établir, et un bouton de synchronisation dédié permet de basculer facilement d'un appareil Apple à une console Xbox. Pratique pour ceux qui jonglent entre les deux univers.​

Filaire ou sans fil, au choix

En mode sans fil, la manette fonctionne avec deux piles AA (non fournies). Microsoft propose le Kit Play & Charge vendu séparément (environ 20€), qui inclut une batterie rechargeable de 1 400 mAh offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie et un câble USB-C de 2,7 m pour recharger en cours de jeu.

Ce même câble USB-C sert aussi à jouer en mode filaire, sans avoir besoin de piles du tout. La manette embarque également une prise jack 3,5 mm pour brancher n'importe quel casque stéréo, un détail appréciable pour jouer sans déranger son entourage.

À 42 €, le rapport qualité-prix est solide, surtout pour une manette aussi polyvalente.



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