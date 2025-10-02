Amazon lance le nouveau Luna : jeux gratuits, sans manette ni console

Amazon redonne un coup de fouet à son service de cloud gaming Luna plus tard cette année, en ajoutant une nouvelle sélection de jeux de fête sociaux et en élargissant l'accès à des titres phares – le tout sans coût supplémentaire pour les membres Prime.

Le nouveau Luna en détails

La version remaniée de Luna introduit GameNight, une section dédiée au jeu en salon. Au lieu d'exiger une console ou une manette, les titres GameNight se jouent sur un téléviseur en utilisant simplement un smartphone comme contrôleur. Les joueurs rejoignent la partie instantanément en scannant un code QR, facilitant l'arrivée de la famille et des amis.

Au lancement, GameNight proposera plus de 25 jeux, dont des versions d'Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party, Taboo, Ticket to Ride et Clue. Amazon dévoile également un titre original intitulé Courtroom Chaos : Starring Snoop Dogg, un jeu d'improvisation où les joueurs incarnent des personnages de tribunal, avec Snoop Dogg en juge.

Bien que les titres présentés soient tous "simples", Amazon promet toujours une abondance de jeux complets, et les membres Prime pourront accéder à davantage de titres gratuitement. Luna inclura un catalogue rotatif de plus de 50 titres populaires et indépendants, tels que Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25, Dave the Diver et SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Ces jeux sont inclus avec Prime, bien que certains nécessitent une manette.Pour les joueurs en quête de plus de contenu, Luna Premium continuera d'offrir des titres supplémentaires comme EA SPORTS FC 26, LEGO DC Super-Villains, Team Sonic Racing et Batman: Arkham Knight.

Ce reboot d'Amazon Luna est prévu pour plus tard cette année

Luna a été lancé à l'origine en 2022 et est désormais disponible dans 14 pays, dont la France. Amazon explique que cette relance vise à abaisser les barrières au gaming en supprimant le besoin de consoles ou de PC haut de gamme, tout en rendant le jeu plus social et accessible.La version mise à jour de Luna devrait être déployée pour les membres Prime plus tard en 2025.



Voici quelques promotions sur les accessoires pratiques pour Luna :