Les jeux Netflix bientôt sur TV avec l'iPhone comme manette de jeu

Une rumeur suggère que Netflix travaille sur un portage de ses jeux sur les télévisions intelligentes et pourrait permettre aux joueurs d'utiliser leurs iPhone comme manettes.



Netflix Games a été lancé fin 2021 sur Android puis iOS et s'étoffe peu à peu depuis. D'abord avec 50 jeux en 2022, puis environ 40 jeux annoncés pour 2023. La sélection propose une variété de jeux, certains inspirés des propriétés de Netflix, d'autres de studios indépendants.

Une rumeur intéressante

Selon un rapport de Bloomberg , confirmé par Steve Moser, un bout de code dans l'application Netflix révèle que Netflix Games pourrait bientôt arriver sur les téléviseurs et que l'iPhone pourrait servir de manette. Jusqu'à présent, les jeux n'étaient disponibles que sur les iPhone, iPad et Android. Netflix pourrait ainsi concurrencer les consoles de salon classiques.

L'utilisation de l'iPhone comme manette de jeu n'est pas un concept nouveau. Apple transforme l'application Remote en une simple manette de jeu pour certains titres sur l'Apple TV, et tous ceux qui ont joué au jeu JackBox le savent.



Reste à savoir si l'iPhone sera la seule option. D'après notre expérience, iSoft étant axé sur les jeux depuis les débuts de l'App Store, les boutons virtuels et les sticks analogiques sur l'écran sont difficiles à maîtriser en regardant ailleurs.



Pour mémoire, le concept de Netflix Games n'est pas très éloigné d'Apple Arcade, qui coûte 4,99 € par mois ou est inclus dans Apple One. Sauf qu'avec Netflix, les abonnés à la plateforme de films et séries ont un accès gratuit aux jeux. Vous trouverez une liste des jeux Netflix disponibles sur la page d'aide.