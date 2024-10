Netflix pourrait bientôt inclure des publicités dans ses jeux

Auparavant, une expérience avec de la publicité était inimaginable pour Netflix, le service de streaming refusait catégoriquement d'imposer de couper ses programmes. Suite à la perte massive d'abonnés au premier trimestre de 2022, la vision de l'entreprise a complètement changé, désormais la publicité est présente sur les contenus vidéos (suivant l'abonnement que vous choisissez) et elle le sera bientôt sur les jeux !

Netflix veut de la publicité partout

Si vous êtes abonné à Netflix, vous avez probablement remarqué que depuis plus d'un an, le populaire service de streaming propose des jeux sur l'App Store. Parmi les titres, on retrouve La Casa de Papel : Le dilemme, GTA III/ViceCity/SanAndreas, Shadow & Bone ou encore Football Manager 2024 en version mobile. Grâce à cette nouvelle activité, Netflix ajoute un nouvel argument à son offre et attire de nouveaux abonnés, ce qui est globalement une bonne chose face aux services concurrents qui ne se sont pas encore lancé dans le gaming.



Jusqu'ici, les jeux étaient préservés de la publicité, Netflix a choisi de l'intégrer uniquement dans les séries, films, documentaires et émissions de son catalogue, toutefois, cela ne devrait pas durer... Selon un récent rapport du Wall Street Journal, les dirigeants de Netflix penseraient très sérieusement à étendre la nouvelle régie publicitaire aux jeux disponibles gratuitement pour les abonnés sur l'App Store et le Play Store. Autrement dit, les entreprises souhaitant passer des annonces sur Netflix pourront bientôt le faire sur l'accueil d'un jeu ou durant une partie !

La stratégie de Netflix serait exactement la même que pour les contenus vidéos, autrement dit un abonné qui accepte de payer l'abonnement Standard sans publicité ou l'abonnement Premium pourra profiter d'une expérience gaming avec 0 publicité. Par contre, l'abonné qui a un budget plus restreint devra subir la publicité pendant qu'il jouera sur son smartphone !



Voici l'une des idées de Netflix pour générer des revenus avec le segment gaming. Malheureusement, ce n'est pas tout. L'entreprise aurait aussi étudié l'éventualité d'inclure quelque chose qui marche très bien dans l'univers du gaming sur smartphone : les achats intégrés. Les jeux Netflix pourraient bientôt permettre aux utilisateurs d'avancer plus vite dans les niveaux, d'acheter de la monnaie virtuelle, de débloquer des cartes ou personnages supplémentaires... en échange d'une transaction financière. On le sait, les achats intégrés permettent à de nombreux jeux sur l'App Store et le Play Store de générer des dizaines de millions d'euros par an, Netflix l'a compris et serait intéressé pour tenter sa chance.



Dernier point pour rentabiliser l'investissement dans les jeux, Netflix pourrait faire payer les jeux les plus haut de gamme. Quand on voit des titres comme GTA San Andreas ou encore Football Manager 2024, on peut être sûr que Netflix a dépensé beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent pour ajouter ces jeux dans son catalogue. Afin de diminuer l'impact de l'investissement, Netflix pourrait faire payer ce type de jeu à l'avenir, la somme serait dérisoire (on parle de moins de 5€), mais très bénéfique vu la quantité d'abonnés qui pourraient acheter le jeu.



Que ce soit les publicités, les achats intégrés ou la facturation de certains jeux, tout cela est en étude en interne. Si c'est validé par les dirigeants, on peut s'attendre à un test au cours de 2024 avec un déploiement progressif en fin d'année ou au cours de 2025. Reste à voir si les abonnés Premium auront des avantages que n'auront pas les autres, on pense par exemple à des achats intégrés offerts ou encore des jeux payants qui sont gratuits.