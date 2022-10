L'iPhone 5c et l’iPad Mini 3 bientôt considérés comme obsolètes

Deux ans après avoir été marqué comme vintage par Apple, l’iPhone 5C sera très bientôt considéré comme obsolète, tout comme l’iPad Mini de troisième génération. Il s'agit de deux termes très différents chez le constructeur américain, puisque le premier signifie que l'appareil entre dans un support technique limité et le second signifie que le produit n’est plus du tout pris en charge pour une quelconque réparation.

L'iPhone 5C bientôt obsolète

Apple prévoit de marquer l'iPhone 5c comme un produit obsolète le mois prochain, selon un mémo obtenu par MacRumors.



Apple a marqué l'iPhone 5c comme un produit vintage en octobre 2020 (et nous disions qu’il serait obsolète fin 2022), ce qui signifie que la société et ses fournisseurs de services ne pouvaient fournir que certaines réparations pour le produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.



À partir du 1er novembre, Apple marquera l'iPhone 5c comme un produit obsolète, mettant fin à toutes possibilités d’intervention.

L'iPhone 5c était un modèle emblématique sorti aux côtés de l'iPhone 5s le 20 septembre 2013. L'iPhone 5c a été le premier à être proposé dans une série de couleurs vives et éclatantes, dont le bleu, le vert, le rose, le jaune et le blanc, dans un design tout plastique. L'iPhone 5c a également marqué la première sortie d'un modèle d'iPhone bas de gamme destiné aux clients soucieux de leur budget, reprenant notamment les composants de l’iPhone 5 classique comme la puce A6.

L’iPad Mini 3 également

Apple a également indiqué dans ce mémo que l'iPad mini de troisième génération avec serait considéré comme obsolète le même jour.



La petite tablette était sortie le 2 novembre 2012 avec notamment une puce A7.

Désormais, ce sont les iPhone SE 3 et iPad mini 6 qui remplacent ces deux appareils.