Apple travaille sur un petit pendentif avec caméra, en plus des lunettes à venir

Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple développe activement un nouvel accessoire portable de la taille d’un AirTag, équipé d’une caméra et d’un micro, destiné à fonctionner en étroite collaboration avec l’iPhone. Un système qui fonctionnerait un peu comme les lunettes attendues dans ces prochains mois.

Un produit inspiré du Humane AI Pin

Ce dispositif, encore au stade de développement, se présente sous la forme d’un petit pendentif que l’on peut clipser sur ses vêtements ou porter autour du cou grâce à une chaîne. Il serait équipé d’une caméra toujours active et d’un microphone pour interagir avec Siri par commande vocale.



Contrairement au Humane AI Pin (lancé puis abandonné rapidement par des anciens d'Apple), il ne posséderait ni écran ni projecteur laser. Il embarquerait son propre processeur, mais dépendrait fortement de l’iPhone pour le traitement des données et l’intelligence artificielle. Apple hésiterait encore à intégrer un haut-parleur.



Ce nouvel accessoire s’inscrirait parfaitement dans les améliorations de Siri attendues avec iOS 27, notamment grâce à la fonctionnalité Visual Intelligence.

Des lunettes intelligentes également en préparation

Parallèlement, notre confrère assure qu'Apple continue de travailler sur ses lunettes intelligentes (Apple Glass), dont le lancement est prévu fin 2026 ou début 2027. Ces dernières devraient inclure :

Des caméras intégrées pour prendre des photos et vidéos

Des haut-parleurs et microphones pour la musique, les appels et les notifications Siri

Une intégration très poussée avec l’iPhone et Apple Intelligence

Comme évoqué récemment, Apple testerait actuellement plusieurs designs de montures (rectangulaires type Wayfarer, ovales, plus fines à la Tim Cook…) dans différentes couleurs (noir, bleu océan, marron clair).

Un écosystème wearable en expansion

Avec les AirPods équipés de caméras (déjà en phase de tests avancés), ce pendentif et les futures lunettes intelligentes, Apple semble vouloir créer tout un écosystème d’accessoires intelligents centrés autour de l’iPhone et de Siri. Ces projets restent toutefois à un stade relativement précoce, et certains pourraient encore être annulés ou retardés.



Un pendentif avec caméra toujours active est-il viable selon vous, ou trouvez-vous cela trop intrusif ? Les futures lunettes intelligentes d’Apple ont probablement plus de chances d'être adoptées par le grand public...