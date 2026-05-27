Apple déploie une mise à jour firmware 3.0.49 pour les AirTags 2

Apple a publié une nouvelle version du firmware pour ses AirTags 2 (deuxième génération). Cette mise à jour passe de la version 3.0.45 à 3.0.49, soit un incrément mineur qui est axé sur les correctifs plutôt que les nouveautés.

Une deuxième mise à jour

Il s’agit de la deuxième mise à jour firmware depuis le lancement de l’AirTag 2. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur le contenu exact de cette version, mais les mises à jour de ce type concernent généralement des corrections de bugs, des améliorations de performances et des optimisations internes.

La précédente mise à jour avait notamment amélioré le son de suivi indésirable, rendant plus facile la détection d’un AirTag inconnu grâce à la fonction Precision Finding. Il est probable que cette nouvelle version 3.0.49 apporte d’autres raffinements similaires.

Apple devrait prochainement mettre à jour sa page de support pour détailler les changements apportés par le firmware 3.0.49.

Différence avec l’AirTag de première génération

Contrairement à l’AirTag original, où les mises à jour étaient déployées progressivement sur deux semaines, Apple semble cette fois pousser la mise à jour simultanément à tous les AirTags 2.

Comment vérifier la version du firmware de votre AirTag ?

Ouvrez l’application Localiser (Find My) Allez dans l’onglet Objets Sélectionnez votre AirTag dans la liste Appuyez sur le nom de l’AirTag pour voir la version du firmware

Comment mettre à jour vos AirTags 2 ?

Il n’est pas possible de forcer la mise à jour. Celle-ci s’effectue automatiquement par Bluetooth lorsque l’AirTag se trouve à proximité de votre iPhone. Assurez-vous simplement que votre iPhone est connecté à Internet et que l’AirTag reste près de vous pendant plusieurs heures.

Si vous possédez un ou plusieurs AirTags 2, pensez à vérifier régulièrement la version du firmware dans l’application Localiser. Nous vous tiendrons informés dès qu’Apple communiquera les détails officiels de cette mise à jour.