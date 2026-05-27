Apple déploie une mise à jour firmware 3.0.49 pour les AirTags 2

airtags iconApple a publié une nouvelle version du firmware pour ses AirTags 2 (deuxième génération). Cette mise à jour passe de la version 3.0.45 à 3.0.49, soit un incrément mineur qui est axé sur les correctifs plutôt que les nouveautés.

Une deuxième mise à jour

Il s’agit de la deuxième mise à jour firmware depuis le lancement de l’AirTag 2. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur le contenu exact de cette version, mais les mises à jour de ce type concernent généralement des corrections de bugs, des améliorations de performances et des optimisations internes.

La précédente mise à jour avait notamment amélioré le son de suivi indésirable, rendant plus facile la détection d’un AirTag inconnu grâce à la fonction Precision Finding. Il est probable que cette nouvelle version 3.0.49 apporte d’autres raffinements similaires.

Apple devrait prochainement mettre à jour sa page de support pour détailler les changements apportés par le firmware 3.0.49.

airtags 2 pack 4

Différence avec l’AirTag de première génération

Contrairement à l’AirTag original, où les mises à jour étaient déployées progressivement sur deux semaines, Apple semble cette fois pousser la mise à jour simultanément à tous les AirTags 2.

Comment vérifier la version du firmware de votre AirTag ?

  1. Ouvrez l’application Localiser (Find My)
  2. Allez dans l’onglet Objets
  3. Sélectionnez votre AirTag dans la liste
  4. Appuyez sur le nom de l’AirTag pour voir la version du firmware

Comment mettre à jour vos AirTags 2 ?

Il n’est pas possible de forcer la mise à jour. Celle-ci s’effectue automatiquement par Bluetooth lorsque l’AirTag se trouve à proximité de votre iPhone. Assurez-vous simplement que votre iPhone est connecté à Internet et que l’AirTag reste près de vous pendant plusieurs heures.

Si vous possédez un ou plusieurs AirTags 2, pensez à vérifier régulièrement la version du firmware dans l’application Localiser. Nous vous tiendrons informés dès qu’Apple communiquera les détails officiels de cette mise à jour.

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