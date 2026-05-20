Hikawa Grip & Stand : l’accessoire MagSafe adaptatif est de retour sur Apple Store

Apple vient d’annoncer le retour de son Hikawa Phone Grip & Stand, un accessoire MagSafe à la fois pratique et inclusif qui s’était écoulé en quelques jours seulement lors de son lancement en novembre dernier. Voyons ensemble à quoi peut-il servir, sous ses airs de jeu pour enfants.

Un accessoire conçu pour l’accessibilité

Créé par l’artiste et designer Bailey Hikawa (Los Angeles), ce grip (poignée en français) a été développé en collaboration étroite avec des personnes en situation de handicap affectant la force musculaire, la dextérité et le contrôle de la main. On sait l'attachement d'Apple pour concevoir des produits accessibles au plus grand nombre.

Ses principaux atouts :

Prise en main ergonomique qui réduit l’effort nécessaire pour tenir l’iPhone

Texture douce en silicone premium très agréable dixit Apple

Fixation ultra-solide grâce à la technologie MagSafe

Se transforme facilement en support pour regarder des vidéos ou faire des appels en mode portrait ou paysage

La poignée s’attache et se retire en un instant avec ke système magnétique que l'on connait bien depuis l'iPhone 12, bien évidemment sans abîmer votre bel iPhone 17 Pro.

Disponible dans le monde entier

Grâce à un partenariat avec PopSockets, le Hikawa Grip & Stand est désormais proposé dans le monde entier sur l’Apple Store en ligne, dont le magasin français. C’est une grande première, car l'édition originale était très limitée.

Voici les trois coloris disponibles :

Blue

Orange

Stone

Son prix ? 54,95 €. Si c'est trop cher pour vous, sachez qu'on trouve des grips de toute sorte sur Amazon à des prix moindres, comme l'excellent anneau avec béquille Lamicall à 19,99 €.



Vous pouvez le commander dès maintenant sur AppleStore.com. Attention cependant, comme lors de son premier lancement, les stocks risquent de partir très vite !

Un accessoire qui allie utilité et inclusion

Ce retour s’inscrit dans l’annonce plus large d’Apple sur les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité d’iOS 27. Le Hikawa Grip & Stand incarne parfaitement la philosophie d’Apple : concevoir des produits qui rendent la technologie plus accessible à tous.

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