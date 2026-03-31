Apple impose des règles très strictes pour l’accès des accessoires tiers aux notifications

En parallèle du déploiement des nouvelles fonctionnalités d’interopérabilité exigées par le Digital Markets Act (DMA) en Europe, actuellement disponibles dans iOS 26.5 en bêta, Apple a mis à jour son Developer Program License Agreement avec des règles de confidentialité très strictes concernant le transfert de notifications et de Live Activity vers des accessoires tiers.

Une nouveauté toute fraîche

Avec iOS 26.5, Apple teste le transfert de notifications et de Live Activities vers des accessoires tiers (montres connectées, écouteurs, etc.) exclusivement dans l’Union européenne. Cette ouverture était réclamée par la Commission européenne, mais Apple avait mis en garde contre les risques pour la vie privée des utilisateurs.



La société avait notamment souligné que, contrairement à iOS qui ne peut pas accéder au contenu des notifications, les accessoires tiers pourraient potentiellement le faire une fois les données transmises.

Nouvelles règles strictes (Section 3.3.3 J)

Apple a donc ajouté une nouvelle section (3.3.3 J) dans son accord de licence pour les développeurs. Voici les principales obligations imposées aux fabricants d’accessoires tiers :

Interdiction totale d’utiliser les données transférées pour de la publicité, du profilage, de l’entraînement de modèles d’IA ou du suivi de localisation.

Les données ne peuvent être utilisées uniquement sur l’accessoire configuré par l’utilisateur. Elles ne peuvent pas être transmises à une autre application ou à un autre appareil.

Les accessoires ne peuvent pas partager ces données ni les clés de chiffrement avec un autre appareil (y compris l’iPhone de l’utilisateur).

Il est interdit de modifier le contenu des notifications d’une manière qui altère leur sens (seules les adaptations nécessaires à l’affichage sont autorisées).

Les données ne peuvent pas être stockées sur des serveurs cloud, sauf si c’est strictement nécessaire pour les délivrer à l’accessoire.

Le déchiffrement des données ne peut se faire que sur l’accessoire lui-même.

Apple précise également que les applications n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier : le transfert des notifications et Live Activities sera activé ou désactivé par un réglage au niveau de l’utilisateur.

Une ouverture contrainte mais encadrée

Ces règles montrent qu’Apple tente de limiter au maximum les risques liés à l’ouverture forcée de son écosystème tout en se conformant à la réglementation européenne. La société encadre très étroitement l’utilisation des données sensibles pour protéger la vie privée des utilisateurs.



Encore une fois, ces nouvelles dispositions s’appliquent uniquement dans l’Union européenne, donc en France, dans le cadre des exigences du DMA.