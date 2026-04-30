L'AirTag fête ses 5 ans !

Il y a cinq ans, le lancement de l’AirTag passait presque inaperçu aux côtés d’autres produits Apple. Pourtant, ce petit accessoire est rapidement devenu un standard mondial de la localisation d’objets du quotidien.

AirTags : un succès sous-estimé dans la gamme de produits Apple

Il y a tout juste cinq ans, le 30 avril 2021, Apple lançait les AirTags en même temps que l’iMac M1 et un nouvel iPad Pro M1. Tous avaient été présentés le 20 avril. Un petit accessoire en forme de pièce de monnaie, vendu 35 euros l’unité ou 119 euros le pack de quatre, dont personne ne mesurait vraiment à l’époque l’impact qu’il allait avoir sur nos habitudes de voyage et de quotidien.



Cinq ans plus tard, le constat est sans appel : l’AirTag est devenu l’accessoire de localisation le plus vendu au monde. Apple peut se targuer d’avoir dominé un marché que Tile occupait seul depuis des années, et ce en un temps record. La recette ? Un réseau Localiser fort de plusieurs centaines de millions d’appareils Apple, un prix accessible et une intégration système que nul concurrent ne peut égaler.



L’un des tournants discrets mais majeurs de ces cinq années, c’est l’adoption massive par les compagnies aériennes. Aujourd’hui, de nombreuses grandes compagnies internationales reconnaissent officiellement l’AirTag comme outil de suivi des bagages et forment même leurs agents à l’utiliser lors de recherches de valises perdues. Ce qui n’était au départ qu’une astuce de voyageurs avertis est devenu une pratique quasi institutionnelle.

La route n’a pas été sans embûche. Les premières années ont été marquées par des signalements de détournements à des fins de harcèlement ou de vol de véhicules, poussant Apple à renforcer les alertes anti-pistage et à collaborer avec Google pour harmoniser les protections entre iOS et Android. Des ajustements nécessaires qui ont contribué à asseoir la légitimité du produit sur le long terme.



Depuis janvier 2026, c’est l’AirTag 2 qui tient le haut du pavé. Cette deuxième génération apporte une puce Ultra Wideband de nouvelle génération permettant la Précision de Localisation jusqu’à 50 % plus loin, un haut-parleur 50 % plus fort et, grande nouveauté, la compatibilité avec l’Apple Watch Series 9 et les modèles suivants. Le prix, lui, n’a pas bougé.



Cinq ans, deux générations, un marché redéfini. L’AirTag reste l’un des lancements les plus discrets et les plus réussis de la décennie Apple.