Twelve South PowerCapsule : une batterie externe MagSafe vraiment premium ?

Twelve South est connu pour ses accessoires Apple soignés, d'excellente qualité, malgré un prix moyen généralement premium. Avec la PowerCapsule, la marque californienne entre dans le segment des batteries externes magnétiques Qi2, un marché pourtant déjà bien occupé par Anker, Belkin ou encore Mophie. Mérite-t-elle vraiment sa place ? On a testé la version 5 000 mAh dans le coloris "Dune".

Un design qui fait la différence

Dès la prise en main, la PowerCapsule se distingue. Le cadre en alliage associé à l'inlay en cuir de cactus donne un résultat franchement plaisant à tenir, avec un profil particulièrement fin pour une batterie externe. En couleur Dune, le rendu est sobre et élégant, bien loin des plastiques génériques qu'on trouve habituellement dans ce segment. La finition est clairement dans le haut du panier.

Revers de la médaille : le revêtement soft-touch, aussi agréable soit-il, a tendance à accrocher les saletés et les traces. Quelques heures en poche et les petites poussières s'incrustent un peu. Rien de dramatique, mais un petit coup de chiffon sera parfois nécessaire.​

Des performances solides au quotidien

Sur le fond, la PowerCapsule fait ce qu'on attend d'elle, et elle le fait bien. Grâce à la certification Qi2, elle envoie jusqu'à 15 W en sans-fil, ce qui représente le plafond autorisé sur iPhone. En pratique, cela signifie une remontée d'environ 30% en 30 minutes depuis un niveau bas, et une recharge quasi complète d'un iPhone 17 sur une session.

La fonctionnalité de pass-through est particulièrement utile : branchez la batterie sur une prise via USB-C la nuit, elle se recharge et recharge l'iPhone en même temps, se comportant exactement comme un chargeur MagSafe filaire. Pour les petits déplacements ou les journées chargées, la version 5 000 mAh suffit largement à renflouer la jauge avant la fin de la journée.​

Un port USB-C en sortie est aussi disponible pour charger d'autres appareils non compatibles Qi2, jusqu'à 20 W. À noter que la PowerCapsule n'est pas compatible avec l'iPhone 16e qui n'a pas de MagSafe, c'est logique mais la marque le précise.

On achète ?

La Twelve South PowerCapsule 5 000 mAh est disponible à 49,95 euros. C'est honnêtement un peu cher pour une batterie de cette capacité, quand des alternatives Qi2 compétentes existent sous les 40 euros. Mais la qualité de fabrication, la finesse du profil et le soin apporté au design justifient en grande partie le surcoût. Si vous cherchez une batterie MagSafe qui s'intègre visuellement à votre iPhone sans compromis sur les performances, la PowerCapsule coche les bonnes cases. Pour les budgets plus serrés, un Baseus PicoGo ou Ugreen Nexode feront tout aussi bien le job technique, sans la même élégance.

La batterie externe Twelve South PowerCapsule est disponible à partir de 49,95€ sur le site de la marque

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