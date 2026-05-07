Energizer lance des piles compatibles AirTags qui protègent les enfants

Energizer vient de dévoiler une nouvelle génération de piles bouton CR2032 spécialement conçues pour les AirTags : les Energizer Ultimate Child Shield. Elles apportent une réponse concrète aux inquiétudes de sécurité des parents depuis le lancement des AirTags en 2021.

Des piles « anti-ingestion »

Ces nouvelles piles CR2032, déjà disponibles en promotion sur Amazon à 3 € la paire, intègrent plusieurs technologies de protection :

Pas de brûlures chimiques si elles sont avalées (elles n’ont plus de réaction alcaline dangereuse dans l’œsophage)

Un revêtement amer qui dissuade les enfants de les mettre en bouche

Une substance qui teint la bouche en bleu au contact de la salive, permettant aux parents de repérer immédiatement une ingestion

L’objectif est clair : réduire drastiquement les risques d’accidents domestiques tout en restant compatibles avec les AirTags. Mais pas seulement, voici une liste non exhaustive d'appareils qui utilisent ces piles CR2032 :

Apple

AirTag (1re et 2e génération)

Certains anciens modèles de Magic Keyboard / Magic Mouse / Magic Trackpad

Certaines télécommandes Apple TV (anciennes générations)

Quelques claviers et trackpads vintage

Clés

Très nombreuses clés de voiture (Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Toyota, etc.)

Clés de moto et scooter

Télécommandes de portail et garage

Santé & Bien-être

Lecteurs de glycémie (diabète)

Thermomètres médicaux

Tensiomètres (certains modèles)

Montres connectées / trackers basiques

Oxymètres de pouls

Maison & Quotidien

Balances de cuisine et pèse-personne

Télécommandes TV, box, ventilateurs, climatisations

Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (certains)

Minuteurs de cuisine

Lampes de poche / porte-clés lumineux

Calculatrices

Thermomètres d’intérieur / extérieur

Balances de bagages

Informatique & Électronique

Pile CMOS de carte mère d’ordinateur (pour conserver l’heure et les BIOS)

Souris et claviers sans fil (modèles bas de gamme)

Montres digitales

Petits jeux électroniques / consoles portables rétro

Autres

Colliers GPS pour animaux (certains modèles)

Balises Bluetooth basiques

Jouets électroniques

Appareils auditifs (rares)

Un sujet de préoccupation depuis 2021

Lors du lancement des AirTags, plusieurs associations de consommateurs et autorités (notamment en Australie) avaient alerté sur la facilité relative d’ouvrir le boîtier pour accéder à la pile. Bien qu’Apple ait renforcé les avertissements et ajouté des mentions dans l’application Localiser, les inquiétudes persistent, surtout après l’adoption de la loi américaine « Reese’s Law » suite au décès d’un enfant en 2020.

Attention : Apple met en garde

Apple avait réagi en précisant qu’elle déconseillait l’utilisation de piles avec un revêtement amer, car cela pourrait perturber le contact électrique selon l’orientation de la pile dans l’AirTag. La marque recommande donc de rester prudente et de privilégier les piles d’origine lorsqu’elles sont disponibles.

Disponibilité

Les nouvelles piles Energizer Ultimate Child Shield sont déjà disponibles en France, aux États-Unis et un peu partout ailleurs. Leur prix est légèrement supérieur aux piles classiques, mais la sécurité supplémentaire justifie probablement l’investissement pour les familles avec de jeunes enfants.

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