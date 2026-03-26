Vivaldi, navigateur web méconnu, franchit une étape sur iPhone avec une nouvelle gestion des onglets pensée pour le multitâche. Grâce à l’arrivée des piles d’onglets à deux niveaux, le navigateur entend simplifier l’organisation sur mobile là où Safari ou Google Chrome montrent leurs limites.

Le navigateur Vivaldi pour iPhone adopte les piles d’onglets à deux niveaux

Gérer des dizaines d’onglets sur mobile est un cauchemar que la plupart des navigateurs iOS n’ont jamais vraiment résolu. Safari propose des groupes d’onglets, Chrome une liste verticale interminable. Vivaldi, lui, vient de franchir un cap avec sa version 7.9 en introduisant les piles d’onglets à deux niveaux, une fonctionnalité que ses utilisateurs attendaient depuis des années.



Le principe est élégant. Les piles d’onglets s’affichent dans une première rangée en haut de l’interface. Lorsqu’on active l’une d’elles, ses onglets internes apparaissent dans une seconde rangée juste en dessous, sans jamais encombrer le reste de l’écran. On obtient ainsi une organisation hiérarchique claire, qui permet de regrouper ses onglets par thème, par projet ou par contexte, tout en gardant une vue d’ensemble immédiate.

Deux modes de présentation sont disponibles : “Deux niveaux”, qui affiche les rangées en simultané, et “Accordéon”, qui replie les piles inactives pour ne montrer que celle en cours. Le choix se fait dans Réglages > Onglets > Style d’empilement. Créer une nouvelle pile est simple : un appui long sur le bouton Nouvel onglet suffit.



Cette fonctionnalité existe depuis 2021 sur Android. Les utilisateurs iOS auront donc patienté cinq ans, le temps qu’Apple ouvre suffisamment son système pour permettre aux navigateurs tiers de se déployer pleinement. Une attente qui illustre bien les contraintes historiques imposées par la plateforme, désormais en partie levées grâce aux exigences réglementaires européennes.



La version 7.9 apporte également un outil d’import depuis Safari et une fonction d’image quotidienne sur la page de démarrage, mais c’est bien la gestion des onglets qui constitue le saut qualitatif de cette mise à jour. Vivaldi est disponible gratuitement sur l’App Store.

Télécharger l'app gratuite Vivaldi, navigateur performant