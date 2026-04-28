PS4 et PS5 : PlayStation bloque vos jeux si vous n'êtes pas connecté à internet

Une nouvelle polémique secoue l’écosystème PlayStation : une vérification DRM mensuelle pourrait restreindre l’accès aux jeux numériques. Une contrainte qui inquiète fortement les joueurs depuis ce week-end.

PlayStation : une vérification DRM tous les 30 jours sème la panique chez les joueurs

Depuis quelques jours, une controverse secoue la communauté PlayStation. Des utilisateurs de PS4 et PS5 ont remarqué que leurs jeux numériques récemment achetés affichent désormais une date de validité avec un compte à rebours de 30 jours. Concrètement, si la console ne se connecte pas à internet dans ce délai, le jeu devient temporairement inaccessible jusqu’à ce qu’une vérification de licence soit effectuée en ligne.



C’est le créateur de contenu Modded Hardware qui a mis le feu aux poudres en publiant une vidéo révélant le mécanisme. Sur PS4, les jeux concernés affichent désormais trois nouvelles informations dans leur fiche : une date de début de validité, une date de fin, et un temps restant avant la prochaine vérification. Sur PS5, le compteur est invisible mais fonctionne tout de même en arrière-plan.



Les achats effectués avant mars 2026 ne semblent pas touchés. Seuls les titres achetés après la mise à jour système de mars sont concernés. Des tests pratiques ont confirmé qu’une fois le délai expiré, un message d’erreur apparaît : impossible de lancer le jeu sans connexion au serveur pour vérifier la licence.



Plusieurs hypothèses circulent sur les raisons de cette décision. Certains insiders anonymes évoquent un bug involontaire introduit lors d’un correctif de sécurité. D’autres sources, dont le support PlayStation lui-même selon des captures d’écran partagées par des utilisateurs, indiquent que la mesure est intentionnelle et pourrait viser à contrer des fraudes au remboursement ou des exploits de jailbreak.



La réaction de la communauté est unanime : les jeux numériques sont déjà très limités, impossibles à revendre ou à prêter, et désormais il faudrait en plus se connecter à internet au moins une fois par mois sur sa console, sous peine de perdre l’accès au jeu...