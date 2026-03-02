Le lecteur de disque PS5 est à 80 € au lieu de 120 € (-40 €)

Si vous êtes à la recherche du lecteur de disque pour PS5, mais que vous avez lâché l'affaire à cause des pénuries des mois précédents et de son prix finalement trop élevé, vous êtes au bon endroit. Depuis 2026, on le trouve à 80 € sur Amazon, Carrefour ou encore la Fnac.

Rappel : le lecteur de disque PS5 est à 80 €

Le lecteur de disque détachable pour PS5 est actuellement disponible chez plusieurs revendeurs à 80 €, contre 120 € habituellement. Vendu et expédié par Amazon via la boutique PlayStation, ou chez Carrefour et la Fnac, il affiche donc une remise de 40 € sur son prix de base. Et ce n’est pas anodin, car cet accessoire a souvent été difficile à trouver depuis sa sortie, régulièrement victime de ruptures de stock. Le voir disponible et moins cher en même temps, c’est assez rare pour être signalé.



Cet accessoire se connecte à la PS5 Slim Digital ou à la PS5 Pro et permet tout simplement de lire des jeux en format physique. Il est particulièrement utile pour les joueurs PS5 Pro, puisque Sony a fait le choix de ne commercialiser cette console qu’en version dématérialisée. Pour eux, ce lecteur externe est la seule façon de jouer à des jeux en boîte ou de profiter du marché de l’occasion.



Et c’est là que l’aspect financier entre en jeu. Acheter un jeu en physique autour de 50 €, le terminer, puis le revendre une trentaine d’euros, c’est finalement ne l’avoir payé que 20 €. À l’inverse, acheter ce même jeu 70 ou 80 € sur le PlayStation Store et ne jamais pouvoir en tirer quoi que ce soit une fois terminé, c’est une tout autre réalité. Le lecteur à 80 € s’amortit rapidement pour quiconque a l’habitude de revendre ses jeux après y avoir joué.

Ce constat soulève d’ailleurs une question plus large que l’industrie du jeu vidéo tarde à traiter sérieusement : pourquoi est-il toujours impossible de revendre un jeu acheté en digital ? Le joueur paie le prix fort pour quelque chose qui est censé lui appartenir, et pourtant, une fois la partie terminée, il ne peut plus rien en faire. Pas de revente, pas de transfert, rien. La licence s’arrête là.



Il serait pourtant envisageable de mettre en place un système encadré permettant ce type de transfert, avec par exemple une commission reversée à l’éditeur à chaque revente. Tout le monde y trouverait son compte, ou presque. Mais pour l’instant, l’industrie préfère fermer cette porte, et les conditions d’utilisation sont rédigées pour que l’acheteur ne soit jamais vraiment propriétaire de ce qu’il achète.



Il serait temps que les éditeurs, et peut-être les régulateurs, se penchent sérieusement sur ce sujet. Car si l’on comprend que la revente de jeux digitaux ne les arrange pas, il reste regrettable qu’un joueur qui paie le prix fort ne puisse plus rien faire de son achat une fois qu’il en a terminé.



En attendant, le lecteur de disque à 80 € est une bonne affaire concrète, disponible maintenant, et qui redonne au moins une liberté que le tout-digital est en train de faire disparaître.

