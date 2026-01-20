Xbox traverse une période compliquée et multiplie les initiatives pour se différencier et attirer de nouveaux joueurs. Cette fois, on apprend qu’un abonnement gratuit financé par la publicité pourrait devenir réalité pour accéder au cloud gaming.

Xbox Cloud Gaming : Microsoft teste une version gratuite avec publicité

Selon plusieurs indices repérés récemment, Microsoft travaille sur une version gratuite du Xbox Cloud Gaming. Cette offre permettrait aux joueurs d’accéder au jeu en streaming sans abonnement payant, en échange de la diffusion de publicités. L’objectif est clair : toucher un public plus large et attirer de nouveaux joueurs vers l’écosystème Xbox.

Le principe serait relativement simple. Avant de lancer une session de jeu, l’utilisateur devrait regarder une courte publicité. Une fois cette étape terminée, il pourrait jouer pendant une durée limitée, estimée à environ une heure par session. Ce temps de jeu gratuit serait renouvelable, mais avec un plafond mensuel afin d’éviter une utilisation illimitée du service sans abonnement.

Cette formule gratuite ne donnerait pas accès à l’intégralité du catalogue Game Pass. Elle permettrait surtout de jouer à certains jeux déjà possédés, à des titres proposés temporairement lors d’événements spéciaux, ou encore à une sélection de jeux rétro. Le but n’est donc pas de remplacer l’abonnement payant, mais de proposer une porte d’entrée plus souple vers le cloud gaming.

Pour Microsoft, ce modèle financé par la publicité représente une opportunité stratégique. Le cloud gaming reste encore peu adopté par le grand public, souvent freiné par le prix des abonnements ou par la méconnaissance du service. En supprimant la barrière du paiement, l’entreprise espère convaincre de nouveaux joueurs d’essayer le jeu en streaming, puis de passer ensuite à une offre payante plus complète.

À ce stade, il s’agit encore de tests. Aucune date officielle de lancement n’a été annoncée, et les modalités exactes peuvent évoluer. La durée des sessions, la fréquence des publicités ou encore le nombre d’heures gratuites par mois pourraient être ajustés.

Si cette version gratuite voit le jour, elle pourrait marquer une étape importante pour le cloud gaming. Jouer sans console et sans abonnement, même avec des publicités, pourrait séduire de nombreux joueurs curieux ou occasionnels. Dans un autre registre, on a pu apercevoir le carton de l’offre Netflix avec publicités, qui permet de profiter d’un abonnement bien moins cher que la formule standard.



