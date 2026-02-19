PlayStation perd son maître du remake avec la fermeture de Bluepoint

Sony annonce la fermeture de Bluepoint Games, cinq ans après son rachat. Une décision qui met fin au parcours d’un studio reconnu pour ses remakes emblématiques et illustre les turbulences actuelles de la stratégie PlayStation.

Sony ferme Bluepoint Games, cinq ans après son rachat

Sony vient d’annoncer la fermeture de Bluepoint Games, le studio PlayStation basé à Austin, au Texas. L’information, révélée par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg ce 19 février 2026, confirme la fin d’une aventure qui n’aura duré que cinq ans sous l’égide du géant japonais.



Fondé en 2006, Bluepoint s’était imposé comme la référence absolue en matière de remakes et remasters. Le studio était derrière des projets salués comme Uncharted: The Nathan Drake Collection, la refonte de Shadow of the Colossus en 2018, et surtout le remake de Demon’s Souls sorti au lancement de la PS5 en 2020. Des productions reconnues pour leur qualité technique et leur fidélité à l’œuvre originale.

Sony avait racheté le studio en septembre 2021, en pleine frénésie d’acquisitions. Mais depuis, Bluepoint n’a plus sorti le moindre jeu en tant que studio first-party. Le studio a été mobilisé sur un jeu God of War en mode live service, une tendance que Sony a massivement poussée avant de faire marche arrière. Ce projet a été annulé il y a plus d'un an. Bluepoint a alors passé une année entière à soumettre de nouvelles idées à Sony, sans qu’aucune ne soit retenue.



La fermeture de Bluepoint illustre les conséquences concrètes du virage manqué de Sony vers le live service. Des studios spécialisés dans le solo ont été réorientés de force vers des projets en ligne, souvent annulés par la suite, avant d’être tout simplement supprimés. Bluepoint est le quatrième studio PlayStation fermé ces dernières années, après Firesprite, Neon Koi et Firewalk.



Une fin amère pour un studio qui, resté indépendant, aurait peut-être continué à livrer les remakes soignés pour lesquels il était unanimement respecté.