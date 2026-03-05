C’est officiel : Xbox vient de communiquer pour la première fois autour de sa future console. Après une génération actuelle largement décevante, la division gaming de Microsoft doit désormais tourner la page et repartir avec une stratégie totalement différente.

Xbox Project Helix : Microsoft officialise le nom de code de sa prochaine console

Microsoft vient de lever un coin du voile sur l’avenir de la marque Xbox. Ce 5 mars 2026, Asha Sharma, nouvelle PDG de Microsoft Gaming depuis la mi-février, a confirmé sur X l’existence de Project Helix, le nom de code interne de la prochaine génération de console Xbox. L’annonce, volontairement sobre, marque néanmoins un tournant dans la communication de l’entreprise, qui avait jusqu’ici entretenu un silence presque total sur ses ambitions matérielles à long terme.



Dans son message, Sharma décrit Project Helix comme une machine conçue pour “dominer en performance” et capable de faire tourner aussi bien des jeux Xbox que des jeux PC. Cette confirmation vient officialiser des rumeurs persistantes autour d’une console hybride qui s’apparenterait davantage à un PC de salon qu’à une console traditionnelle. L’interface utilisateur devrait s’appuyer sur l’expérience plein écran déjà introduite avec la Xbox Ally, la console portable lancée l’an passé.

L’architecture sous-jacente serait celle d’un véritable PC sous Windows, ouvrant potentiellement la voie aux grandes plateformes de distribution numérique : Steam, Epic Games Store, GOG ou encore Battle.net pourraient tous cohabiter sur l’appareil. Ce positionnement ferait de Project Helix la console avec la bibliothèque cumulée la plus vaste jamais proposée.



La tradition des noms de code chez Microsoft aide à contextualiser l’annonce. La Xbox 360 s’appelait Durango en interne, la Xbox One X était Scorpio, la Xbox Series X répondait au nom d’Anaconda. Project Helix s’inscrit dans cette lignée, sans que le nom commercial final ne soit encore connu.



Sharma a précisé qu’elle compte approfondir le sujet avec les partenaires et les studios lors de la GDC, la conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo, prévue la semaine prochaine. Aucune fenêtre de sortie ni spécification technique n’a été communiquée pour l’instant. Microsoft et AMD travailleraient conjointement sur la puce personnalisée qui équipera la machine, comme ce fut le cas pour les Xbox Series X et S.



À voir si c'est prévu pour fin 2026 ou fin 2027.