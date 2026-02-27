PlayStation annonce le PSSR 2 : 4K, 120 FPS et ray tracing

Sony Interactive Entertainment annonce une nouvelle version du PSSR pour la PS5 Pro. Un ajout très intéressant, six mois avant l'arrivée de GTA 6.

Une nouvelle version du PSSR débarque sur PS5 Pro

Sony Interactive Entertainment a annoncé ce 27 février 2026 le déploiement prochain d’une version améliorée du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour les joueurs PS5 Pro du monde entier. Cette mise à jour majeure de la technologie d’upscaling maison marque un tournant dans la politique graphique de la console.

Le PSSR, c’est quoi ?

Le PSSR est une bibliothèque d’intelligence artificielle qui analyse les images de jeu pixel par pixel lors de leur mise à l’échelle, permettant d’augmenter la résolution effective de manière significative. Depuis le lancement de la PS5 Pro, cette technologie a déjà été intégrée dans plus de 50 titres, avec des résultats appréciés par la communauté des joueurs (mais aussi quelques déceptions).

Une refonte en profondeur

Contrairement à une simple mise à jour incrémentale, cette nouvelle version du PSSR adopte une approche radicalement différente, aussi bien au niveau du réseau neuronal que de l’algorithme global. Ce travail de fond est le fruit du partenariat entre Sony et AMD, baptisé Project Amethyst. Les bénéfices de cette collaboration sont déjà visibles sur PC via la technologie FSR 4 d’AMD ; la nouvelle version du PSSR représente l’aboutissement de six mois d’optimisation supplémentaire de ce travail conjoint.

Ce qu'on peut en attendre

Grâce à un upscaling plus efficace et moins coûteux en ressources, cette évolution du PSSR devrait ouvrir la voie à des configurations graphiques jusqu’ici inaccessibles sur PS5 Pro. On peut raisonnablement espérer voir des jeux proposer du 4K 60 FPS avec ray tracing actif en simultané, une combinaison que la console peinait à tenir sans compromis.

Pour les titres orientés compétitif ou action rapide, le 4K 120 FPS pourrait également devenir une réalité, avec une qualité visuelle comparable au 4K 60 FPS d’une PS5 classique, mais en doublant la fluidité.

Resident Evil Requiem en éclaireur

Le premier jeu à tirer parti de ce PSSR nouvelle génération est Resident Evil Requiem, disponible dès aujourd’hui. Selon Masaru Ijuin de Capcom, la nouvelle technologie offre un traitement bien plus précis des détails complexes, comme les cheveux et poils modélisés individuellement sous forme de polygones, des éléments traditionnellement difficiles à gérer en upscaling. Le résultat : une fidélité visuelle inédite et une immersion renforcée avec du 4K + 60 FPS + ray tracing en simultané.

Mise à jour à venir dans le courant du mois de mars

En mars, plusieurs jeux existants basculeront vers la version améliorée du PSSR, accompagnés d’une mise à jour du logiciel système. En activant l’option d’amélioration de la qualité d’image PSSR dans les paramètres de la PS5 Pro, tous les titres compatibles bénéficieront automatiquement du nouveau moteur. Des améliorations graphiques notables sont à prévoir dans certains jeux déjà sortis.