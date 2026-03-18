Le PlayStation Portal s'ouvre au 1080p HD pour le Remote Play et le streaming cloud

Sony déploie actuellement une mise à jour logicielle mondiale pour sa console portable PlayStation Portal. Celle-ci introduit un mode 1080p Haute Qualité pour le Remote Play (lecture à distance depuis la PS5) et le Cloud Streaming.

Une meilleure fluidité

Ce nouveau mode sur PS Portal offre un débit binaire plus élevé que le mode 1080p standard par défaut, ce qui permet une expérience de jeu plus fluide et une meilleure fidélité visuelle, pour des graphismes plus nets et un rendu globalement supérieur.

Pour activer ce mode :

Ouvrez le Menu Rapide (Quick Menu) pendant une session de Remote Play ou de Cloud Streaming.

Allez dans Résolution maximale (Max Resolution).

Sélectionnez l'option 1080p Haute Qualité (1080p High Quality).

Redémarrez la session de streaming pour appliquer les changements.

Cette mise à jour apporte également plusieurs améliorations au service de Cloud Streaming (arrivé fin 2025) afin de réduire les frictions et d'améliorer l'expérience utilisateur :

Une nouvelle interface apparaît lorsque vous choisissez « Stream » sur la page d'un bundle de jeux, vous permettant de lancer directement un titre spécifique.

Les notifications d'invitations à des parties (Game Invites) sont désormais disponibles.

Les notifications de trophées sont plus détaillées et enrichies pendant le jeu.

Sony souligne la forte croissance de cette fonctionnalité : en janvier, le nombre d'utilisateurs mensuels du Cloud Streaming a augmenté de 162 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 50 % des abonnés PlayStation Plus possèdent désormais l'offre Premium, signe d'un engagement croissant envers les expériences cloud.



Cette mise à jour, qui commence à se déployer globalement (dès le 17 mars PDT aux États-Unis, et le 18 mars dans d'autres régions comme l'Europe et le Japon), rend le PlayStation Portal encore plus attractif pour les joueurs en mobilité. La console est disponible sur Amazon.

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