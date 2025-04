Razer lance PC Remote Play pour diffuser des jeux sur iOS​​​​​​​

Razer a dévoilé Razer PC Remote Play, une application permettant aux utilisateurs de PC Razer de diffuser leurs jeux préférés directement sur iPhone et iPad, mettant la puissance d’un PC de jeu dans votre poche. Une nouvelle possibilité pour les joueurs, rendue possible par l’ouverture de l’App Store aux jeux en streaming.

La nouvelle application Razer PC Remote Play

La plateforme de la société, concurrent de Steam, offre des visuels nets et fluides en s’adaptant automatiquement à la résolution maximale et au taux de rafraîchissement de votre appareil, sans être limitée par des ratios d’aspect fixes. Elle prend en charge toutes les manettes de jeu compatibles iOS pour une expérience proche de celle d’une console, les utilisateurs d’iPad pouvant également utiliser des claviers, souris et trackpads, y compris l’excellente Kishi Ultra de la marque.



Intégré au catalogue Razer Nexus, les utilisateurs peuvent parcourir, configurer et lancer des jeux depuis leur PC via un appareil mobile d’une simple pression sur un bouton de contrôleurs comme le Razer Kishi. Razer PC Remote Play est compatible avec des plateformes populaires telles que Steam, Epic et PC Game Pass, permettant de jouer à des titres indépendants comme à des blockbusters. Alimenté par Razer Cortex sur Windows 11 ou ultérieur, il garantit une exécution fluide des jeux gourmands en ressources.

Comment ça marche ?

Pour l’utiliser, installez Razer Nexus et Razer PC Remote Play sur les appareils sous iOS 18 ou iPadOS 18 et activez Remote Play dans Razer Cortex. Rendez-vous sur le site de Razer pour plus d’informations.

Télécharger l'app gratuite Razer PC Remote Play