L'app PS Remote Play permet enfin de jouer avec la DualSense Edge !

Il était temps. L'application PS Remote Play prend désormais en charge la manette DualSense Edge sur les appareils Apple équipés d'au moins iOS 16.4.



Sony vient de publier une mise à jour du firmware pour la PS5 il y a quelques heures, chose requise pour la nouveauté de l'application PS Remote Play. La mise à jour d'aujourd'hui apporte la prise en charge de la manette sans fil DualSense Edge, l'équivalent de la manette Elite de la Xbox.

PS Remote Play supporte la DualSense Edge

Vous pouvez désormais utiliser la manette de jeu sans fil DualSense Edge™ sur les appareils mobiles utilisant iOS 16.4/iPadOS 16.4 ou une version ultérieure.

Alors que la manette "Pro" de la PS5 était déjà compatible avec l'iPhone, l'iPad et le Mac depuis plusieurs mois, le service de jeux à distance de Sony restait sur la touche. Si vous ne voyez pas de quoi l'on parle, découvrez la bande-annonce de DualSense Edge ci-dessous :

Si vous utilisez l'application PS Remote Play sur iOS, sachez qu'outre la DualSense Edge (ou classique), le service gratuit permet de jouer à ses jeux PS5 à distance via tout un tas d'accessoires dont la Backbone One, la Razer Kishi V2, et plus encore.



Après l'événement Apple d'hier soir, celui centré sur l'iPhone 15 qui a mis en avant la manette DualSense et les jeux AAA sur mobile (grâce à la puce A17 Pro), il sera intéressant de voir si Apple commencera bientôt à vendre la manette Edge dans ses magasins du monde entier.



On attend désormais les jeux AAA mentionnés par Tim Cook comme Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village et compagnie.

Télécharger l'app gratuite PS Remote Play