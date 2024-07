Razer lance la manette Kishi Ultra pour iOS et Android

Après avoir piqué la curiosité de ses fans en publiant une silhouette de manette accompagnée de la description "une nouvelle ère de jeux mobiles", la société Razer a mis à jour l'application Razer Nexus sur iOS et Android avec la prise en charge d'une "Razer Kishi Ultra". Mieux, elle vient d'officialiser ce nouvel accessoire pour iPhone 15, Android et iPad mini grâce à un port USB-C.

Découvrez la Razer Kishi Ultra

Avec la mise à jour de l'application, Razer supporte donc la nouvelle manette Ultra, mais propose aussi la personnalisation de la zone morte du stick analogique et l'amélioration du catalogue de jeux. De plus, le logiciel a également spécifié l'ajout de la Razer Kishi V2 USB-C, un autre modèle encore non commercialisé. La société américaine pourrait la lancer dans les prochaines heures.



D'après la silhouette, la nouvelle "ultra" semble offrir une belle prise en main, telle une manette traditionnelle. La marque annonce des commandes ergonomiques de qualité professionnelle, dont des boutons d'action tactiles et d-pad à 8 directions, des gâchettes analogiques, des bumpers, des sticks analogiques anti-friction et plus encore.

En effet, la Kishi Ultra offre une personnalisation poussée avec un remapping des touches, un moteur de vibrations avancées, d'une paire de bandeaux LED Chroma RGB, un port jack 3,5mm et une recharge à 15 Watts pour donner du jus à l'iPhone 15, l'iPad mini ou un Android.



L'une des caractéristiques les plus remarquables de la Kishi Ultra reste l'inclusion du système haptique immersif Sensa HD, qui, selon la société, peut prendre n'importe quel son - qu'il s'agisse d'un jeu, d'un film ou d'une musique - et le convertir en haptique. Sauf que la technologie Sensa n'est pas (encore) compatible avec iOS - elle ne fonctionne actuellement qu'avec Android 12 ou plus et Windows 11.

Entrez dans une nouvelle ère de jeu mobile avec la puissance d'une véritable manette de console professionnelle. Le Razer Kishi Ultra s'impose comme le meilleur contrôleur mobile jamais créé. Méticuleusement conçu avec une ergonomie de classe console, une haptique immersive et le Razer Chroma RGB, profitez d'une véritable expérience de jeu de console sur mobile sans aucun compromis.

Nous sommes absolument fans de la Razer Kishi depuis la première version, nul doute que la Razer Kishi Ultra sera un succès, d'autant qu'elle utilisable sur PC !

All hail the Razer Kishi Ultra—The God-Tier of Mobile Gaming: https://t.co/Z3qOgzksPf



Experience zero compromises with a full-sized mobile controller specced with pro-grade console controls & ergonomics. Fits iPhone 15 series, iPad Mini, and Android tablets up to 8″. pic.twitter.com/6RMlLujyvu — R Λ Z Ξ R (@Razer) April 18, 2024

Nous avions testé la Razer Kishi en 2021, avant le lancement d'une V2 en 2022 (toujours en Lightning), mais aussi la très bonne BackBone One ou encore la G8 Galileo. Si vous jouez sur iOS ou Android, rien ne vaut un accessoire de ce type pour profiter de tous les jeux à fond.

Le prix de la manette Kishi Ultra

Attention, le prix de la manette Kishi Ultra est de 169 € sur Amazon, ce qui n'est pas une petite somme. De plus, la Kishi V2 USB-C est aussi disponible à 119 €.

Bienvenue sur la plateforme ultime pour les jeux mobiles. Razer Nexus est une application totalement gratuite et entièrement intégrée pour les dernières manettes Razer Kishi pour iPhone. Elle apporte une expérience digne d’une console sur mobile. Parcourez un catalogue de jeux recommandés, jouez à vos jeux installés, personnalisez votre manette, capturez et diffusez vos parties, le tout depuis Nexus.

Ceux qui ont une Razer peuvent télécharger l'application Razer Nexus sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Razer Nexus

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.