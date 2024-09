GameSir lance une super manette G8 Galileo pour l'iPhone 15

Vous connaissiez la Kishi de Razr ou la Backbone One ? Voici une nouvelle alternative avec la G8 Galileo de GameSir. La société basée à Hong-Kong est loin d'être un novice du genre, et sa G8 est une petite pépite, pour peu que vous possédiez un iPhone 15. Vendue 89 euros, il s'agit d'une très bonne idée cadeau.

GameSir mise beaucoup sur sa G8 Galileo

Le GameSir G8 Galileo est une manette conçue pour offrir une expérience de jeu de console sur les téléphones sur iPhone 15 et Android. En fait, elle est compatible avec tous les téléphones dotés d'un port USB-C.

Dotée de sticks et de gâchettes analogiques à effet Hall (brevet de la société), la manette vise les joueurs purs et durs avec des boutons de taille comparable à celle des accessoires de consoles de salon. Mieux, avec son port USB-C pour la recharge et sa prise USB-C pour connecter le téléphone, vous n'aurez ni problème de batterie, ni problème de latence. Pas de Bluetooth, mais une connexion directe ! Et peu importe la taille de votre smartphone, la G8 Galileo coulisse avec son pont étendu qui peut aller de 110 à 185 mm.



Pour parfaire le tableau, la G8 intègre une prise audio 3,5 mm pour une connexion casque à faible latence.

La GameSir G8 est donc l'arme idéale pour jouer à Resident Evil Village, Genshin Impact, Diablo Immortal et autre titre à la mode. Mais ce n'est pas tout, car les possesseurs de Xbox ou PS4/PS5 peuvent également compter sur les jeux dans le cloud et la lecture à distance via des plateformes telles que Xbox Cloud Gaming et PS Remote Play. Des modes spécifiques permettent de "mapper" les boutons comme il faut selon la plateforme choisie.



Mais ce n'est pas tout. Avec des sticks analogiques interchangeables et des façades optionnelles, l'accessoire offre une personnalisation poussée, incluant la possibilité d'attribuer les boutons et d'ajuster les commandes pour les utilisateurs Android, bien que cette fonction ne soit pas disponible pour les utilisateurs d'iPhone 15. La mise à jour du firmware se fait aussi via l'app gratuite GameSir.

Alors que la T4 Cyclone Pro de GameSir était particulièrement plébiscitée par la communauté, nul doute que la nouvelle G8 Galileo trouvera son public.

Acheter la GameSir G8 Galileo

Si vous aimez jouer en déplacement sur iPhone 15 (ou Android), alors considérez l'achat de la GameSir G8 à 89 euros sur Amazon, soit 30 euros moins cher qu'une Backbone One, notre modèle préféré (jusqu'à maintenant). Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.