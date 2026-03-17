DLSS 5 : Nvidia veut rendre les jeux vidéo photoréalistes avec l’IA

Nvidia ne plaisante pas avec sa place de leader dans l’industrie. Le géant vient de présenter le DLSS 5, une technologie qui pourrait faire passer le jeu vidéo dans une autre dimension. Et comme souvent désormais, l’intelligence artificielle est au cœur de cette avancée.

Tout le monde ne va pas aimer mais c'est bluffant !

NVIDIA vient de frapper fort. Ce 16 mars 2026, la société a dévoilé le DLSS 5, présenté comme l’avancée graphique la plus significative depuis l’introduction du ray tracing en temps réel en 2018. Ce n’est pas rien, quand on sait que cette technologie avait à l’époque redéfini les standards visuels du jeu vidéo.



Le DLSS, lancé initialement en 2018 pour accélérer les performances via une mise à l’échelle par IA, avait évolué au fil des versions pour générer des images entières. Le DLSS 4.5, annoncé au CES en début d’année, allait jusqu’à produire 23 pixels sur 24 via l’IA. Avec le DLSS 5, NVIDIA change de registre : il ne s’agit plus seulement de booster les performances, mais de transformer radicalement la fidélité visuelle. Au vu des premières images, le changement semble effectivement énorme.

La technologie prend en entrée les couleurs et vecteurs de mouvement d’une image, puis les soumet à un modèle d’IA entraîné à comprendre les sémantiques de scène complexes : personnages, cheveux, tissus, peau translucide, conditions d’éclairage. L’objectif est de recréer en temps réel des effets comme la diffusion sous-cutanée sur la peau ou le reflet subtil de la lumière sur les fibres d’un tissu, des effets qui nécessitaient jusqu’ici des rendus Hollywood pouvant prendre des heures de calcul.



Ce qui distingue le DLSS 5 des modèles vidéo génératifs existants, c’est son ancrage dans la scène 3D du développeur. Les résultats sont déterministes, temporellement stables, et cohérents d’une image à l’autre, ce qui est indispensable pour le jeu interactif. Le tout tourne en temps réel jusqu’en 4K.



Le soutien de l’industrie est déjà au rendez-vous : Bethesda, Capcom, Ubisoft, Warner Bros. Games et plusieurs grands studios asiatiques ont confirmé leur intégration. Parmi les titres annoncés figurent Starfield, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem et Assassin’s Creed Shadows.



Le DLSS 5 sera disponible cet automne. Une première démonstration est visible cette semaine à la conférence GTC de NVIDIA.