PS Plus : les jeux gratuits d'avril dont Lords of the Fallen et Tomb Raider I-III Remastered

Comme chaque mois, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+", cette fois pour avril 2026. On trouve d'excellents titres avec Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered et Sword Art Online Fractured Daydream. Tous sont jouables sur PlayStation 5.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en avril 2026

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 7 avril 2026 jusqu'au 4 mai à tous les abonnés :

Lords of the Fallen PS5,

Tomb Raider I-III Remastered PS4/PS5,

Sword Art Online Fractured Daydream PS5.

1. Lords of the Fallen

Dans ce souls-like sombre et ambitieux, vous incarnez l’un des Croisés Obscurs chargé de vaincre le dieu démoniaque Adyr. Le jeu propose un monde interconnecté cinq fois plus grand que l’opus original, des boss colossaux, un système de combat exigeant et dynamique, ainsi que neuf classes de personnages et des centaines d’armes. Un excellent choix pour les amateurs de défis intenses et d’exploration. Un HIT !

2. Tomb Raider I-III Remastered

La collection ultime des trois premiers Tomb Raider, également disponible sur mobile depuis quelques semaines, remasterisée avec des graphismes améliorés tout en conservant la possibilité de revenir au style polygonal d’origine. Cette version inclut toutes les extensions et tous les niveaux secrets. Un nouveau mode défi permet de rejouer les niveaux avec des modificateurs et de débloquer 10 nouvelles tenues pour Lara Croft. Idéal pour les fans de la saga comme pour les nouveaux joueurs.

3. Sword Art Online Fractured Daydream

Un jeu d’action coopératif dans l’univers de Sword Art Online. Grâce au système Galaxia, les joueurs sont dispersés dans le temps et l’espace. Kirito doit s’allier à d’anciens amis… et ennemis pour restaurer la chronologie. Le jeu propose du raid jusqu’à 20 joueurs, avec 21 personnages jouables issus de différents arcs de la série. Parfait pour les fans d’action coopérative et de l’univers SAO.



Les jeux du mois de mars 2026 étaient :

PGA Tour 2K25

Monster Hunter Rise

Slime Rancher 2

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?

Le PlayStation+ (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux